A marosvásárhelyi filharmonikusok is fellépnek a gernyeszegi Awake Fesztiválon

Már csak egy hónap van hátra az Awake Fesztivál második kiadásáig. A szervezők szerint gernyeszegi Teleki-birtok a bulizás és a nyugalom birodalmává válik augusztus 17. és 19. között. A fesztiválra Erdély közepébe látogat több nemzetközi fellépő, mint például Morcheeba, Milky Chance, Wilkinson vagy a The Subways és velünk lesz több magyar és román fellépő is, köztük a Vița de Vie, ami a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával közösen exkluzív koncerttel örvendezteti meg a hallgatóságot.

Az Awake Fesztivál számos kikapcsolódási lehetőséggel várja az érdeklődőket. Archív • Fotó: Boda L. Gergely

Látványos dekoráció, kortárs művészeti alkotások, sportzóna, bárok és éttermek is lesznek, a területet a szervezők a patinás helyszín adottságai szerint „rendezik be”.

Lehet már napijegyeket váltani, melynek ára 99 lej.

Azt is lehet már tudni, hogy mikor ki lép fel, így könnyebben lehet választani azoknak, akik nem szeretnék az egész hétvégét Gernyeszegen tölteni.

Augusztus 17-én, pénteken a Főszínpadon Morcheeba, The Parlotones, Mihail, Ivan & The Parazol, The Shiver Show, DJ Antenna koncertezik. A Telekom Electronic Beats Színpadon Culoe de Song, Ákos, Vlademir, IV-IN, Ethylen, Scopter lesz hallható.

Szombaton a Főszínpadon a főszerep a Vița de Vie együttessé, aki a Marosvásárhelyi Állami Filharmóniával közösen lép fel, majd őket követi Wilkinson, Akua Naru, Subcarpați és különleges meghívottai Hanu’ és Bragă, valamint O.C.S., Szempöl Offchestra és DJ Sauce. Ugyanaznap a Telekom Electronic Beats Színpadon James Zabiela, Ethylen, Vlad Bretan, Dan Medeșan, Albin Kaczka, Addo szórakoztatja az egybegyűlteket.

Vasárnap a Főszínpadon Milky Chance, The Subways, Fink, Șatra B.E.N.Z., Fran Palermo, Detour lép fel, a Telekom Electronic Beats Színpad előtt pedig Eelke Kleijn, Eye Scream, Ugly Astronaut, Vlademir, MNB, IV-IN zenéjére lehet bulizni.

A szervezők szerint a koncertek mellett az Awake más programokat is tartogat a fesztiválra látogatóknak.

A Teleki-birtok évszázados fáival és múltjával tökéletes helyszínt biztosít egy hangulatos szabadtéri könyvtárhoz, amelyhez a könyveket a Litera kiadó ajánlotta fel.

Egy kiadós olvasás után a fesztiválozók benézhetnek a szabadtéri moziba, itt az idei Transilvania International Film Festival (TIFF) díjnyertes filmjeit vetítik. Beszélgetésekre, vitákra a Feed Your Mind platformban nyílik lehetőség, nagyméretű művészeti installációkat pedig az Artdoor-on lehet megnézni.

További információk az Awake Fesztivál weboldalán, Facebook-on, Instagram-on és Youtube-on elérhetőek.