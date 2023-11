A Maros megyei Szakács Erika lett a magyarországi The Voice tehetségkutató győztese

A nyárádszentbenedeki Szakács Erika emelhette magasba az RTL-en futó, The Voice című zenei tehetségkutató műsor trófeáját szombat este, miután a döntőben három-három dalt is énekelt a három versenyző. A 18 éves erdélyi lány emellett jövőre a Sziget Fesztiválon is fellép majd.