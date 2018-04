A lelki feltöltődésen túl erős turisztikai potenciál is van a Mária-út Hargita megyei útvonalában

Ismertették a főbb tudnivalókat a Mária-kegyhelyeket összekötő Mária-út Hargita megyei szakaszáról, illetve bemutatták az útvonalat népszerűsítő honlapot is, amelyen a zarándokok számos hasznos információkat találhatnak.

A zarándokoknak egy jelvényt és egy zarándokútlevelet biztosítanak. A zarándokút végén egy tanúsítványt is átvehetnek • Fotó: Hargita Megye Tanácsa sajtószolgálata

„Összefogtak a civilek, az egyház, a politikusok, valamint különböző szervezetek, hogy a Mária-út Csíksomlyóra vezető szakaszai kiépüljenek, azért, hogy a zarándokok gyalogosan, kerékpárral és lóval is megtehessék az utolsó száz kilométert a csíksomlyói Mária-kegyhelyhez” – mondta Molnár Sándor, az Erdélyi Mária Út Egyesület elnöke hétfőn a csíksomlyói Jakab Antal Tanulmányi Házban tartott sajtótájékoztatón. Az úgynevezett Mária-út projekthez ugyanis hozzájárultak az Erdélyi Mária Út Egyesület, valamint a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás mellett az érintett települések, a különböző civil szervezetek, szállásadók, valamint önkéntesek is.

Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke ugyanakkor kiemelte, abban bíznak, hogy ennek a projektnek a hozadékaként növekedik a megyében a vendégéjszakák száma, és

a családi vállalkozások akár kiegészítő jövedelemhez is juthatnak.

Szabó Károly, a Hargita Közösségi Fejlesztési Társulás igazgatója szintén egyetértett azzal, hogy a megye turisztikai népszerűsítésének szemszögből nézve,

túlmenően a lelki feltöltődésen, amelyet a Mária-zarándokút nyújtani tud, nagyon erős turisztikai potenciál van ebben az útvonalban és ennek kiépítésében.

Barabás Csaba, Hargita Megye Tanácsának kabinetvezetője kezdeményezte tavaly ősszel, hogy építsék és bővítsék ki a Mária-út megyei szakaszait, ezt az elképzelést többnyire megvalósították, de továbbra is folyamatosan dolgoznak azon, hogy minden útvonal megfelelően jelezve legyen, a településeken legyenek helyi kapcsolattartók, legyenek minőségi szolgáltatások, minél többen tudjanak megfelelő szállást felkínálni a zarándokoknak.

Szeretnénk, ha meglátnák az emberek, hogy van értelme a vendégszobákat rendbe tenni

– magyarázta az ötletgazda. Elképzeléseik szerint nemcsak a közelgő pünkösdi búcsú idején „működne” a Mária-út Csíksomlyóra vezető utolsó 100 kilométere, hanem egész évben. Annak érdekében, hogy a zarándokok hozzáférhessenek az őket érintő legalapvetőbb információkhoz, egy honlapot is létrehoztak: a 100km.mariaut.ro oldalon a gyalogos, a kerékpáros és a lovas zarándokok térképeken tájékozódhatnak a számukra kialakított útszakaszokról.

Útvonalak zarándokoknak

A gyalogosok Parajdról két irányból közelíthetik meg Csíksomlyót: Gyergyóalfalu, illetve Farkaslaka irányába.

A kerékpárosok Parajd irányából Farkaslaka, majd Zetelaka, utána pedig Csíkmadaras érintésével juthatnak el Csíksomlyóra.

A lovasok számára három útszakaszt jelöltek ki: egy udvarhelyszéki, egy gyergyószéki és egy háromszéki útvonalat.

A kerékpárosok zarándoklatát a Csíkszéki EKE, a lovasokét a Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület irányítja. A honlapon lehetőségük van a zarándokoknak regisztrálni, számukra egy jelvényt és egy zarándokútlevelet biztosítanak, illetve a zarándokút végén egy tanúsítványt is átvehetnek. A Márai-út projekt szervezői elmondták, több szállásadóval is szerződést kötöttek, így a zarándokok akár 20–50 százalékos kedvezményben is részesülhetnek.