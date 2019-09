A legvirágosabb település kerestetik

Szépvízen a virágok is szépen nyílnak. Versenyben a díjért • Fotó: Gábos Albin

Hatalmas népszerűségnek örvend a huszonöt éves múltra visszatekintő Virágos Magyarország környezetszépítő verseny, amelyre évente több mint háromszáz település nevez be az anyaországban. Idén azonban a kezdeményezés lebonyolítói a határon túli magyarlakta települések felé is nyitottak, így 2019-ben először, hagyományteremtő szándékkal erdélyi települések is benevezhettek a versenyre. Tíz székelyföldi település élt is a lehetőséggel.

Hargita, Kovászna, Maros

A környezetszépítő verseny célja egyebek közt a kulturált és vonzó településkép kialakítása, az ott élők összefogásának ösztönzése, új zöldfelületek, parkok, fasorok létesítése, fenntartása, közterek, utcák, épületek, intézmények virágosítása, valamint növénykiültetések a lakosság bevonásával.

A Virágos Magyarország idei kiírására összesen 331 magyarországi és külhoni település jelentkezett.

Hargita megyéből hat község és város, Tusnádfürdő, Csíkszereda, Gyergyóditró, Felsőboldogfalva, Gyergyóremete és Szépvíz nevezett be a megmérettetésre, Maros és Kovászna megyéből pedig kettő-kettő: Marosszentgyörgy és Szováta, illetve Esztelnek és Sepsiszentgyörgy.

A verseny egyébként 19 kiíró szervezet részvételével működik, köztük megtalálható három minisztérium, a miniszterelnöki kabinetiroda, az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottsága, valamint számos szakmai szervezet is. A projekt finanszírozási, jogi és szervezeti hátterét meghatározó mértékben a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. biztosítja.

A verseny során egy kertész, tájépítész, várostervező, környezetvédő és turisztikai szakemberekből álló szakmai zsűri meglátogatja az összes benevezett települést. Az értékeléskor egyebek mellett olyan szempontokat is figyelembe vesznek, mint a település gondozottsága, tisztasága, zöldfelületi fejlődése, a közösségi részvétel vagy a turisztikai jelentőség és felkészültség.

Szívügyük a virág

Versenyzők csakis helyi önkormányzatok lehetnek, a polgármesterek által benyújtott nevezés alapján, így tulajdonképpen rajtuk múlt, hogy belevágnak-e a környezetszépítő megmérettetésbe.

Ferencz Tibornak, Szépvíz polgármesterének ez nem is volt kérdés, hiszen elmondása szerint régóta szívügye a település zöldövezeteinek rendezése, bővítése. „Amikor évekkel ezelőtt polgármester lettem, a településen szinte nem is voltak virágok a kapukon kívül. Azóta ez teljesen megváltozott, sokat foglalkoztunk a község tisztaságával, gondozottságával, rengeteg virágot telepítettünk” – avatott be a községvezető.

A lakosok bevonása érdekében továbbá 2007-ben elindítottak egy helyi vetélkedőt is, amelynek keretében évről évre a leggondozottabb kapuk elejét jutalmazzák. A közterületek virágosításának elkezdésével párhuzamosan

felajánlották a helyieknek, hogy ingyen biztosítják nekik a virágokat, amennyiben azokat kapuik előtt ültetik el és gondozzák.

Létrehoztak egy bizottságot is, amely az év folyamán megadott szempontok szerint értékeli a Szépvízen, Borzsovában és Csíkszentmiklóson látott virágos övezeteket. Törekvéseik eredményeként ma már rengeteg lakóház előtt láthatók rendezett virágágyások a községben.

Ugyancsak büszke a községközpont rendezettségére Sándor József, Felsőboldogfalva polgármestere is. Mint érdeklődésünkre elmondta, két évvel ezelőtt, a reformáció 500. évfordulója alkalmából nyitottak meg egy emlékparkot a templom szomszédságában, amelyben egyebek mellett számos virágfaj is helyet kapott.

„Úgy gondoltuk, ez megfelelő volna arra a célra, hogy benevezzünk a versenyre, hiszen rengeteg virággal van körbeültetve a sétány, gyönyörű összképet mutatva. A közelünkben nincs ehhez fogható szépségű park kialakítva falusi környezetben, ezzel próbáljuk a templom hírnevét is továbbvinni” – emelte ki a polgármester.

A polgármesterek azt is elárulták, hogy a Virágos Magyarország szakmai zsűrije már augusztusban meglátogatta a versenyre benevezett erdélyi településeket, így tulajdonképpen már csak az eredményhirdetésre várnak, amelyre októberben kerül sor.