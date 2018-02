A legtöbb iskolában még arra sincs esély, hogy felmérjék a beszédkorrekcióra szorulók számát

A logopédusok egyéni és csoportos fogalkozásokat tartanak, a gyermekek anyanyelvén. Archív • Fotó: Veres Nándor

Egy iskolapszichológusnak Maros megyében nem kevesebb mint 800 iskolást, vagy 400 óvodást kell ellátnia, a logopédusnak pedig közel 500 beszédhibás kisgyerekkel kell foglalkoznia – számoltunk be több alkalommal is a környezetünkben uralkodó helyzetről, amely a mai napig sem változott. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy

a falun élő, falusi iskolákban tanuló kisgyerekeknek esélyük sincs arra, hogy logopédushoz járjanak,

nincs lehetőség ugyanis még arra sem, hogy szűréseket végezzenek a falusi iskolákban, felmérjék, mekkora azok száma, akik beszédkorrekcióra szorulnának. Kacsó Erika logopédus lapunknak elmondta, a 21 Maros megyei logopédus közül mindössze nyolc magyar anyanyelvű, ami mégjobban megnehezíti a helyzetet,

a beszédhibát ugyanis csak az anyanyelven lehet korrigálni.

Az iskolapszichológusnak a tanácsadás a fő feladata, vagyis három-négy alkalommal találkozik a gyerekkel, a szüleivel és pedagógusával, holott nem tanácsra van szüksége a kisgyereknek, hanem hosszabb időt igénylő terápiára. Akárcsak a logopédiai foglalkozások is, ahhoz, hogy eredményt hozzanak, hónapokat igényelnek.

Erre a helyzetre hívta fel a figyelmet sokadik alkalommal Csép Éva Andrea, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője azt követően, hogy számos szülő és Maros megyei oktatási intézményben dolgozó szakember jelezte ezt a problémát, amelynek eredményeként hivatalos kérdést fogalmazott az oktatási szaktárca vezetőjéhez.

Kevés az iskolapszichológusok és logopédusok száma a tanintézményekben. Ezt a problémát ugyanis csak minisztériumi támogatással lehet megoldani. Ameddig a minisztérium nem rendel forrásokat erre a célra, addig nem tudják a szakemberek számát sem növelni. A pszichológusok, logopédusok, iskolai mediátorok azért dolgoznak, hogy egészséges gyerekek nőjenek fel társadalmunkban, és rendkívül fontos mindennapi tevékenységük. Nagyon sok szülőnek az anyagi forrásai nem engedik meg azt, hogy magán úton logopédushoz, pszichológushoz vigyék a gyereküket, és az oktatási törvényben kimondottan cikkely rendelkezik arról, hogy ezek a szolgáltatások ingyenesek, és minden gyermek, család számára elérhetőek. Aggasztó, hogy a gyakorlatban ez nagyon kevés esetben teljesül

– hangsúlyozta a képviselő, majd hozzátette, hogy a Maros Megyei Nevelői és Tanácsadói Erőforrás Központ számtalanszor fordult már a szaktárcához, azzal a kéréssel, hogy növelhessék az alkalmazottak számát, ezeket viszont minden esetben elutasították.

Minisztériumi válaszra várva



Az RMDSZ Maros megyei szakpolitikusa arról kért tájékoztatást a hivatalos kérdésében a szaktárcától, hogy miért nem hagytak jóvá több logopédusi, iskolapszichológusi és iskolai mediátori állást, valamint milyen intézkedéseket tesznek annak érdekében, hogy ezekben a szolgáltatásokban minden gyerek és kisiskolás ingyenesen részesüljön, és ez a nemzeti kisebbségek nyelvén is elérhető legyen, ahogyan azt az 2011/1-es tanügyi törvény 83-as cikkelye előírja. Az oktatási minisztériumhoz intézett kérdésre – a dokumentum iktatásától számítva – a címzett szaktárcának harminc nap áll rendelkezésére, hogy a felvetett helyzetek tisztázására átfogó válaszokat adjon.