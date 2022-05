A lakókat is bevonják a katasztrófavédelmi gyakorlatba: felrobban a kombinát

Hétfőtől a vásárhelyi és a környékbeli települések lakói arra számíthatnak, hogy éjjel és nappal is kaphatnak vészjelzést mobiltelefonjukra, de a szirénák is meg fognak szólalni, és a vegyipari kombinát környékén útlezárásra is számítani kell majd. A régi repülőtéren egy tábori kórházat is felállítanak, ahová a „sérülteket” szállítják majd.

korábban írtuk Robbanás hangja rázta meg Marosvásárhelyt, tűz ütött ki a vegyipari kombinátnál Robbanás történt, majd tűz ütött ki a marosvásárhelyi vegyipari kombinátnál szerdára virradóan. Az eset részleteiről egyelőre nem sok információ áll rendelkezésre, a közösségi médiát viszont ellepték a képek, videók, illetve az aggódó hozzászólások.

Mint ismert, tavaly július elején volt egy robbanás a vegyipari kombinátban, amely nyomán a vezetékből kiszabadult hidrogén felgyúlt. A tüzet a hivatalos tűzoltók megérkezése előtt eloltotta a kombinát saját csapata. A robbanásban egy személy, egy alkalmazott sérült meg: a detonációtól kitört ablak szilánkja vágta el a karját. Akkor a vásárhelyieknek és környékbelieknek azt írták vészjelzésben bő fél órával a robbanás után, hogy nincs vészhelyzet.

korábban írtuk Elmagyarázta az Azomureș üzemvezetője, hogy mi okozta a robbanást Szerda reggelre várják Marosvásárhelyre a bukaresti vészhelyzeti főfelügyelőség (IGSU) csapatát, hogy felmérje az éjszaka történt robbanás körülményeit az Azomureș vegyipari kombinátnál. Kora hajnali órában tartottak sajtótájékoztatót.