Tervezési hiba okozhatta a robbanást a vegyipari kombinátnál

A marosvásárhelyi Azomureș vegyipari kombinát egyik ammóniagyártó létesítményében történt július hetedikei robbanást vizsgáló belső bizottság befejezte jelentésének első szakaszát. A fő hipotézis szerint műszaki tervezési hiba történt, és az érintett területen az üzemeltetési körülmények miatt valószínűleg át kell alakítani a szintézisgáz-vezetékek anyagát. A kombinát többi egysége továbbra is gyártja a műtrágyát, és azon dolgoznak, hogy a meghibásodott létesítményt is minél hamarabb újraindíthassák.

A meghibásodott vezeték a robbanás után. Új anyagból készültre cserélik. Archív • Fotó: Haáz Vince

– magyarázta Crăciun Ovidiu, az Azomureș vegyipari igazgatója a robbanást követő napon a sajtónak. Ugyancsak a robbanást követően Aurel Botezan technikai igazgató úgy fogalmazott, hogy nagyon furcsa számukra is és az ezért felelős állami felügyelet számára is, ami szerdára virradóan történt a vegyipari kombinátnál, és várják a belső és külső ellenőrzéseket az anyag minőségéről, mechanikai tulajdonságairól, szerkezetéről, amelyek elvezetnek a robbanást kiváltó okhoz.

Az Azomureș vegyipari kombinátnál július hetedikén éjjel egy óra után két perccel következett be robbanás a hármas számú ammóniatelepen. „Az egyik szintézis oszlopba vezető cső 75 százalékban hidrogént és 25 százalékban nitrogént tartalmaz.

A létesítmény tervezőjének, egy erre szakosodott nemzetközi cégnek a véleményét is kikérték. Ezzel párhuzamosan pedig egy romániai cég részletes metallográfiai elemzést végez.

A műtrágya-gyártás nem állt le

A részletes előzetes jelentést elküldték az illetékes hatóságoknak, és bemutatták az Azomureș műszaki személyzetének is. „A vállalat számára továbbra is elsődleges fontosságú a munkavállalók és a helyi közösség biztonsága, és a károk kezelésének módja a vészleállítási intézkedések hatékonyságát bizonyítja.

Az Azomureș létesítményeinek korszerűsítése során biztonsági leállítórendszereket telepítettek, amelyek az emberi tényezőktől függetlenül működnek. Az esemény során is megfelelően működtek

– áll a vállalat sajtóosztálya által megfogalmazott közleményben.

Azt is megjegyzik benne, a vállalat munkatársai az Ammónia 3 részleg szakembereivel együtt dolgoznak az érintett berendezések helyreállításán és az üzem újraindításához szükséges engedélyek megszerzésén. „Ebben az időszakban továbbra is gyártunk műtrágyákat a mezőgazdaság számára, termékeinket országos forgalmazási hálózatunkon keresztül és a regionális piacon is forgalmazzuk” – zárják a jelentésről szóló közleményüket.