A lakókat és a képviselő-testületet egyaránt megosztja az erdőszentgyörgyi bentlakás sorsa

Az erdőszentgyörgyi lakók és a helyi önkormányzati képviselők véleménye is megoszlik a Rhédey-kastély szomszédságában levő, főjavításra szoruló bentlakás sorsát illetően. A végső döntés még várat magára, több kérdésben is megoldást kell találni.

Teljes felújításra szorulna az épület • Fotó: Haáz Vince

Az erdőszentgyörgyi polgármesteri hivatal online felmérést végzett a lakok körében a helybéli bentlakás sorsáról. A felújításra szoruló épület a Rhédey-kastély szomszédságában van, szakemberek szerint költségesebb felújítani, mint lebontani és egy újat építtetni.

Gondot jelent az is, hogy

nincs kilátásban olyan európai uniós pályázat, amely egy ilyen nagylélegzetű beruházást lehetővé tenne, helyi alapokból pedig a város nem tudja az épületet rendbe tenni.

A kérdés azért is időszerű, mert jelenleg két nyertes pályázata van a városnak, amely a kastély udvarának és a közelben lévő terület parkosításáról szól. A két új parkot pedig a bentlakás épülete választja el.

A kérdőívet 737-en nézték meg, 203-an töltötték ki. A válaszadók közül 101-en az épület elbontsa mellett voksoltak, hiszen jelenleg rontja a kastély udvarának képét és költséges lenne felújítani. Eggyel többen, összesen

102-en úgy vélték, hogy inkább maradjon meg az épület, és amikor a város pályázni tud uniós pénzekre, akkor majd újítsák fel.

A igennel voksolók közül többen fontosnak tartották, hogy továbbra is bentlakás működjön Erdőszentgyörgyön, de voltak olyan vélemények is, hogy múzeumot kellene kialakítani vagy turisztikai célra kihasználni az épületet. A végső döntést a helyi képviselő-testület fogja meghozni, de ezt a júniusi soros ülésükön még nem tették meg. Mint Csibi Attila Zoltán polgármester elmondta, az önkormányzati képviselőknek a gyűlés előtt elküldték a felmérés eredményeit és az egyéni válaszokat is, amelyekben a válaszadók megindokolták, hogy szerintük miért kellene megtartani vagy lebontani az épületet.