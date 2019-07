A kultúrának és az egészségnek is új háza van Újfaluban

Az egészségház Gyergyóújfalu hasznos és impozáns épülete lesz • Fotó: Gergely Imre

Az ingatlant egykor a helyi közbirtokosság építette a közösség számára. Visszaigényelték, de a román állam nem adta vissza. Végül az önkormányzaté lett az épület is és a feladat is, hogy ezt felújítsa. Most, hogy újra használatba került, ismét a közösségé lett, bárki is papíron a tulajdonos, fő, hogy használják és minél hosszabb ideig.

Lázár István, Újfalu Wass Albertje



A kultúrház több éve Lázár István nevét viseli, de hogy ki is volt ő, az nem igazán került be a helyi köztudatba. A gyermekkorát Újfaluban töltő későbbi író Babits Mihálynak, Kosztolányi Dezsőnek és Móricz Zsigmondnak is munkatársa volt, mintegy harminc könyve jelent meg a 20. század elején. Műveiből most egy válogatás jelent meg Híres földön Székelyföldön címmel, amelyben azok a versei olvashatók, amelyek Újfaluról, Gyergyóról szólnak. A táj és az itt élő emberek leírása ahhoz hasonlítható, ahogyan Wass Albert fogalmazott könyveiben. Lőrincz István neve a kultúrház homlokzatán is helyet kapott. A felolvasott versekből a jelenlévők számára bizonyossá válhatott: megérdemelten.