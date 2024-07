A kultúra egy szép, színes szőttes, amivel leterítjük a társadalmat?

A magyar kultúra új struktúráiról, a különböző kulturális és művészeti programokról, de az öncsalás ingoványos talajáról is szó esett pénteken Tusványoson. A Bánffy Miklós-társalgóban zajló beszélgetésen karcos vélemény is elhangzott a magyar művészeti élet jelenéről, a művészek helyzetéről.

Karácsonyi Zsolt, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke szerint az a fontos az elkövetkező években, évtizedekben – amit az erdélyi magyarság tulajdonképpen ismer –, hogy mi nemzet vagyunk, tehát a több mint egymilliós magyarság nemzetként is tud működni, ezt kell valóban strukturális szinten is megerősíteni.

De ott vannak a kulturális kincseink, mint a amilyen a táncház, a klasszikus zenei élet kiválóságai, a közgyűjtemények – emelt ki néhányat. „Igenis a magyar kultúra virágzik. Ennek a virágnak az illatát kell tudnunk, nemcsak a fiataljainknak, nemcsak minden magyarnak, hanem a nemzetközi erőtérben is megmutatnunk.”

fontos, hogy a kis közösségek egymás között is kommunikáljanak,

„Ezeket a struktúrákat kell elsősorban fejleszteni, ami persze nem egyszerű, hiszen jól tudjuk, hogy Romániában a kulturális finanszírozás szempontjából vannak gondok, hiányosságok. Egy példát mondok: Erdélyben nincs se egy román, se egy magyar irodalmi múzeum a jelen pillanatig (…) Tehát ez is egy jelzésértékű tény, valahogy az állam ezeket a struktúrákat nem igazán tartja fontosnak Erdély szintjén.”

Arra a rendkívüli magas összegre, amit a kormányzat kultúrára és művészetekre szán, az igényt tartók száma megsokszorozódott – fogalmazott Selmeczi. Úgy véli, éppen a fogalmi tisztázatlanság és zűrzavar miatt a dilettáns és félamatőr művészek száma látványosan megszaporodott, „tartja a markát és hihetetlen erőszakosan lép fel a politikummal szemben is. A politikum pedig, amelyik kulturálisan nem áll elég biztosan a lábán, megadja magát. Gyengének bizonyul ezzel az irtózatos támadássorozattal szemben. És ez az erőforrások rettenetes szétforgácsolódásához vezet mindenekelőtt, és az látszik, hogy művészeten kívüli szempontrendszerek lépnek be a játékba.” Szerinte

az értékválasztás bizonytalanságai miatt, és vélhetően a magyar művésztársadalom és a politikum közötti kommunikáció elégtelen volta miatt. „Ez egy olyan helyzetet szült mára, amiben tulajdonképpen az önjelöltség, a közéleti erőszakosság rátelepedett a magyar művészeti életre, és ez nem csak morálisan vet fel nagyon sok kérdést, hanem egész egyszerűen elmehetünk egészen odáig, hogy gazdaságilag is nagyon jelentékeny.”

„Meddig toljuk le a gatyánkat? – ez a következő évek egyik legfontosabb művészetpolitikai kérdése. Meddig megyünk el az engedményekben? Meddig hagyjuk, hogy a legnemtelenebb és dilettánsosabb jelenségek terheljék a magyar művészeti életet? Igazából ez az, ami kétosztatúvá teszi a magyar művészeti szcéna közérzetét. Ugye ez állandóan új és új aggodalmakat szül, és bizony azt érzékelik a pályatársaim számára, és természetesen a társművészetekben is, hogy nincs valódi művészi, esztétikai szempont.”

Ezek mind nagyszerűek és ezek a programok is teljesen rendben vannak, mégis úgy érzi, hogy egyfajta pótcselekvés ezeknek a sora, ahelyett, hogy egyszerűen létrehoznák azt az alaphelyzetet, ami ezt élteti és felneveli a (koncert)közönséget – vetette fel Selmeczi György.

„Mindenütt van egyfajta öncsalás, ilyen öncsalási mechanizmusok működnek rendre a kultúra terepén, most már jó néhány éve, és én ezt fájlalom, hogy nem látjuk át az egészet. Hanem azt gondoljuk, hogy a kultúra valami szép, színes szőttes, amivel leterítjük a társadalmat, és akkor ebből nagyszerű dolog sül ki, de igazából lényegi mozzanatok nem kerülnek orvoslásra” – tette hozzá Selmeczi.

„Azért azt ne felejtsük el, hogy bennünk van a létra, és azt sem – mielőtt végítéletet hirdetünk –, hogy a végítélet-hirdetőknek is van felelőssége a rendszerben” – mondta Hankó Balázs.

Karácsonyi Zsolt szerint nemcsak az értékek fontosak, hanem a gyakorlat is. Tehát az, hogy miként tudjuk átadni a hagyományokat a következő generációnak. „A mai időben és az elmúlt két-három évtizedben, ami történt, arra oda kell figyelnünk, hogy ne az egyre inkább digitális életmódunk határozza meg a kultúrát, hanem továbbra is a kultúra legyen az, ami meghatározza az életmódot. Erre is oda kell figyelni, hogy ne kerüljünk az öncsalásnak az ingoványos talajára.”

Nézzünk szét, mi történik Európában

Hankó Balázs ezen a ponton arra kérte beszélgetőtársait, mielőtt továbbmennek a téma boncolgatásában, nézzenek szét, mi történik Európában az értékválasztás területén, és ennek tükrében hogyan látják a magyar kultúrát és a szerepét.