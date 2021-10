A húsfeldolgozás gyakorlati tudnivalóit sajátíthatták el a gazdák

A szarvasmarhák tartásáról, levágásáról és a hús szakszerű feldolgozásáról tanulhattak Oroszhegy községben azok a gazdák, akik részt vettek az Udvarhelyszéki Fiatal Gazdák Egyesülete (UFGE) által harmadik alkalommal megszervezett Vágólegények képzésen a hétvégén. A rendezvény célja volt a kisgazdák közösséggé kovácsolása is.

Szinte mindenki tart háziállatokat a falvakban, idővel pedig le kell vágni azokat, hogy feldolgozhassák, ezért is döntötte el az Udvarhelyszéki Fiatal Gazdák Egyesülete, hogy képzéseket szervez a gazdáknak, amelyen elsajátíthatják – elsősorban – a böllér szakma csínját-bínját – fejtette ki az esemény kapcsán Benedek Alpár, az egyesület elnöke. Mint mondta az a cél, hogy

szakemberek bevonásával fejlesszék a gazdák szakmaiságát.

A képzés egy elméleti és a gyakorlati részből áll: előbbin egyebek mellett a helyes állattartásról, a higiéniáról, magáról a vágásról és a hús feldolgozásáról tanulhatnak, utóbbin pedig bemutatják az állat helyes leölését, illetve a hús feldarabolását. Most egy szarvasmarhát vágtak le, de korábban disznó és juh estén is bemutatták a tudnivalókat. A képzések a továbbiakban is folytatódnak majd, mivel nagy népszerűségnek örvendenek.