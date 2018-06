A háromkúti csángók azt szeretnék, ha hagynák őket magyarnak maradni

Damuk község polgármestere és a prefektúra képviselői Háromkúton • Fotó: ziarpiatraneamt.ro

mindössze 13 kilométert kellene az iskoláig ingázni, természetesen kisbusszal vinnék-hoznák az iskolásokat, nem úgy, mint most, amikor Gyimesközéplokig 30, Gyergyószentmiklósig 40 kilométert kell megtennie a diáknak, és csak hétvégére kerül haza, bentlakásban lakik, a rossz telefonjel miatt szülei sokszor nem is tudják, hogy mi van vele.

A falugondnok elmondta, bizony, voltak szomorú tapasztalataik, amikor földügyeikkel a Neamț-i bírósághoz kellett forduljanak, még ki is gúnyolták, hogy törökül beszélnek. Az is rossz emlék számukra, hogy az erdeik nélkül maradtak, a visszaigénylés nehézségei és pereskedések után a birtokok nagy része bekerült a nemzeti parkba, nekik fát vágni nem lehetett. Nagy Erzsébet viszont elmondta,

Nagy Erzsébet hangsúlyozta: „nekünk semmi bajunk nincs senkivel, mi román állampolgárok vagyunk, adót a román államnak fizetünk. Arról nem tehetünk, hogy a megyehatárt 1968-ban átrajzolták, s mi átestünk Neamț megyébe. Mindig Gyimesközéplokhoz tartoztunk adminisztrációs szempontból, a házszámozás is onnan folytatódik, s ezen nem akarunk változtatni, mint ahogy megfelel nekünk az is, hogy egyházi vonalon és egészségügyi ellátás szempontjából Gyergyószentmiklóshoz tartozunk.

Háromkút volt és marad

Csak találgatják a háromkútiak, mi lehet a mögött, hogy most lett kérdéses hovatartozásuk. Korábban még voltak hasonló próbálkozások, erősítette meg Gergely Károly, Gyimesközéplok polgármestere, ismertetve a tényállást:

A háromkútiak mindig is ide tartoztak, a területekre szedett adót mindig visszatérítettük, felvállaltuk a diákokat is szállító kisbusz javíttatásának költségeit is. A házszámozás is tőlünk kezdődik, Háromkúton folytatódik. Ez így van rendjén.

A szisztematizált telekkönyvezés, ha elkezdődik, nem tudjuk, hogy mi lesz, de szeretnénk, ha elcsitulnának ezek a hangok. Korábban még volt hasonló kérdés, tán Pataki prefektus idejében, és mintha akkor egy megállapodás is született. Nem találtuk meg az erről szóló dokumentumot. Azt is tudjuk, hogy Farkaspalló 2. névre való átnevezés is szóba jött a múltban, de mégis Háromkút maradt, és azt remélem, marad is.”

Gergely Károly polgármester, korábban, alpolgármesterként is jószomszédi viszonyt ápolt a damuki önkormányzattal, falunapokra, sporteseményekre kölcsönösen meghívták egymást. Furcsállja, hogy erről a helyzetről őt nem értesítették, a háromkútiaktól és a sajtótól szerzett tudomást arról, hogy mi a Neamț-i szándék.

A napokban ezügyben látogatott át a szomszédba.

Halálos ítélet

A háromkútiak azt gondolják, ha Neamț megyei lenne személyazonossági igazolványuk, román iskolába járatnák gyerekeiket, azzal a halálos ítéletüket íratnák alá. A Neamț megyei elöljáróságok állítják, így szűnik meg az élet Háromkúton, ha a gyerekeknek román tudás hiányában nem lesz esélyük továbbtanulni, ha útjaik járhatatlanok maradnak, és nem érkeznek beruházók a térségbe. A csángók tudják, mi fontos számukra, miben kell kitartaniuk, mégis van nyomás, jó lenne nekik a megerősítés. Nagy Erzsébet úgy fogalmazott:

létfontosságú most nekünk a támogatás.

Nincs félnivalójuk

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Borboly Csaba egy, a gyimesközéploki polgármesternek írt levelét osztotta meg szerkesztőségünkkel. Mint írja, gyűlést tartottak a témakörben illetékes megyei vezetőkkel, és „a fenti vezetők biztosítottak arról, hogy a háromkúti lakosoknak egyáltalán semmi félnivalójuk nincs a tekintetben, hogy bárki kötelezhetné őket, hogy átírják a személyazonossági igazolványaikat damuki címre, hiszen ez jogilag semmilyen szempontból nem kivitelezhető, uniós állampolgársági joguk oda íratni be a személyazonosságijukat, ahova akarják, amennyiben annak a lakcímnek a tulajdonosa ebbe beleegyezik.

A háromkúti lakosok tehát nem kell aggódjanak, hogy bárki is kötelezheti őket arra, hogy ne Gyimesközéplokon legyenek bejelentve, és az APIA-s támogatásaikkal ne a Hargita megyeiek foglalkozzanak, ugyanúgy, ahogy az eddig is volt és jól működött.

A levél része az is, hogy a következő napokra egy falufórumot kellene meghirdetni, melyen a parlamenti képviselők is részt vennének, és közösen nyugtatnák meg, biztosítanák támogatásukról a háromkúti csángókat.