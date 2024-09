A gyógyszerek ára és a gyógyszerfogyasztás is nőtt tavalyhoz képest

Jelentősen nőtt az idei esztendő első félévében a Hargita Megyei Egészségbiztosítási Pénztár által az ártámogatott gyógyszerekre kifizetett összeg mértéke. A gyógyszerek ára, de a gyógyszerfogyasztás mértéke is nőtt az előző év azonos időszakához képest.

Nem ilyen nagy mértékben ugyan, de szintén jelentősen emelkedett az országos egészségügyi programokban – a rákos betegek, cukorbetegek, transzplantáción átesettek stb. – biztosított orvosságokra kifizetett ártámogatás összértéke is: 2023 első félévében ez 36,9 millió lejt tett ki, 2024 első felében pedig már 51,3 milliót, ami 38 százalékos növekedést jelent.

Ez jelentős különbség szűk egy év alatt, amiben természetesen közrejátszik a gyógyszerárak emelkedése is, ugyanis azzal arányosan nőtt az ártámogatott rész is, de a fogyasztás is nagyobb volt tavalyhoz képest