A gazdák többsége várhatóan január elejéig megkapja a támogatások elszámolási összegeit

a többi igénylő már megkapta a támogatások előlegeit, illetve egy részük a december eleje óta folyósított elszámolási összegeket is. Az adatokról Haschi András, a Hargita Megyei Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség (APIA) vezetője számolt be a Székelyhonnak, ugyanakkor kérdésünkre arról is tájékoztatott, hogy idén a szokásosnál kissé lassabban zajlanak a kifizetések.

„A kifizetések rendszeresen folynak, tehát naponta, ma is, illetve a két ünnep között van az a három munkanap, akkor is lesznek majd kifizetések. Az ellenőrzéseket a nyár folyamán nem csak mi végeztük, hanem a növényvédelmi hivatal, az állategészségügy és az állatnemesítő hivatal is, mindegyik be kell vezesse a saját ellenőrzési jegyzőkönyvét a rendszerbe, és akkor,