Úgy nő a fű, hogy nem tudnak lépést tartani a nyírással

Térden felül ért a fű Marosvásárhelyen a Bükkös (Făget) utcai kis parkban, a padok ülőkéjét is ellepte helyenként. De a Tudor lakótelepről is a magas, elnőtt fűre panaszkodtak a lakók. Megkérdeztük a közterületekért felelős illetékeseket, hogy hány csapat dolgozik a városban és mikorra tervezik a kullancsirtást.

Folyamatban van egy szerződés megkötése is, hogy szakcég végezze ezt a szolgáltatást, de egyelőre várják, hogy a helyi költségvetésből pénzt különítsenek el erre a célra. Szeretnének egy négyéves szerződést is kötni fűnyírásra és fametszésre, ezt is elindították, de ez csak jövőtől lenne majd érvényes. Addig is a meglévő csapatokkal, céggel dolgoznak, lehetőségeik szerint minél gyorsabban és jobban – közölte az illetékes.