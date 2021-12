A forradalom marosvásárhelyi mártírjaira emlékeztek

Maradtak a ma is gyászoló családok, akiknek azóta sincs karácsonyuk

Az áldozatok vére „égbe kiált”

A forradalmár kifejtette, nem ért egyet a miniszterelnök üzenetével, miszerint a mai Románia a beteljesült álma azoknak, akik ’89. decemberében szembe szálltak a diktatúrával.

A volt nomenklaturisták és leszármazottjaik vezetik most is az országot, a parlamentben olyanok is vannak, akik akkor a tömegbe lövettek

– fogalmazott az egyesület elnöke, aki azt is fájlalta, hogy a polgármesteri hivatal és a rendőrség nem zárta le az autós forgalmat az emlékműnél, hogy legalább egy kis időre csendben, méltósággal emlékezhessenek a hősökre. „Az áldozatok vére égbe kiált, de tudjuk, hogy lesz egyszer igazságszolgáltatás.

Meggyőződésünk, hogy hőseink véráldozata nem marad hiábavaló és a nevük nem merül feledésbe

– fejezte ki reményét a forradalmár magyar, illetve román nyelven elmondott beszédében.