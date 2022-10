A felmelegedés hatására Csíkszéken ritkaságnak számító növénykultúrákkal kísérleteznek a gazdák

Nem gyakori látvány a Csíki-medencében a repce- vagy a napraforgótábla, mégis lehet látni belőlük néhányat – például Csíkszereda határában is. Az utóbbi években tapasztalható felmelegedésnek köszönhetően ugyanis olyan növénykultúrákkal is kísérleteznek a gazdák, amelyek korábban nem értek be a hegyvidéken. Azonban igazi eredményt a megfelelő vetőmag kiválasztásával lehet elérni.