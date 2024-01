Gyalog, busszal, taxival a hajléktalanszállóra

Sógor Enikő, Csíkszereda alpolgármestere kérdésünkre elmondta, továbbra is húsz főt tudnak fogadni a szállón, de jelenleg tizennyolc személynek kínál állandó menedéket a csíkzsögödi épület, továbbá egy férfi Szentegyházán tartózkodik rehabilitáción. Az elöljáró szerint

Tiltakoznak a szülők az ellen, hogy a taplocai iskolaközpont fiúbentlakásába költöztessék a szociális központ lakóit. Az érintett tanintézetvezetők is ellenkeznek. A csíkszeredai városvezetés szerint életveszély van, ezért elsődleges a segítségnyújtás.

akár gyalog is megteszik, de autóbusszal – esetenként pedig taxival – szoktak közlekedni.

Mindezt legtöbben a minimális jövedelmükből oldják meg, a szociális segélyből, amelynek jelenlegi értéke 170 lej egy hónapban.

Hirdetés

A hajléktalanszálló szabályzata szigorúan tiltja, de az alpolgármester szerint továbbra is visszatérő probléma az alkoholfogyasztás, ezért a rend és biztonság megőrzése érdekében a lakók állandó felügyelet alatt vannak nappal és éjjel is. Emellett a rászorulók egészségére is fokozott figyelmet fordítanak a téli időszakban,