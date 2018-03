A „második sorból” képviseli a továbbiakban a hátrányos helyzetűeket Györfi Júlia

ugyancsak megszavazták, s részben el is készültek azok a tervek, amelyek akadálymentesítik az iskolákat, megoldásokat nyújtanak arra, hogy a mozgáskorlátozott diákok is gond nélkül eljuthassanak az osztálytermekbe, mosdókba. Elkészült már a terv a Liviu Rebreanu Általános Iskola, a Papiu Ilarian Kollégium számára is, s remélhetőleg ezeket meg is valósítják.