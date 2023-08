A bizottsági ellenőrzés napján ingyenes volt a parkolás a Gyilkostón

A bizottság létrehozásának kezdeményezője Bajkó László tanácsos volt, aki megkeresésünkre számolt be a látogatásuk során tapasztaltakról.

A gyergyószentmiklósi önkormányzati képviselő-testület júliusi ülésén döntöttek egy vegyes bizottság felállításáról, amelynek feladata az volt, hogy a városháza illetékes munkatársaival közösen folytassanak ellenőrzést Gyilkostón, többek között felmérjék az ott tapasztalható problémákat, amelyekről gyakran esett szó a tanácsüléseken, de érdemi lépések nem igazán történtek a megoldásukra. A helyszíni terepszemle időpontját is kitűzték előre: augusztus 10-re.

a bizottság küldött meghívót a látogatásának időpontjára Török Csabának, a Monturist ügyvezetőjének is, az illető sem volt jelen.

Azt viszont megállapították, hogy a Monturist kezelésében lévő önkormányzati területen még a múlt héten is jelent meg újabb büfékocsi, annak ellenére, hogy a zonális rendezési terv és egy tanácsi határozat is egyértelműen tiltja, hogy a tó közelében ilyenekből bármilyen jellegű kereskedelmi tevékenység folyjon.

továbbra is a helyszínen volt (aznap zárva) az a lakókocsiból átalakított bódé is, amelynek eltávolítására korábban a Monturist felszólítást is kapott.