A bérdiszkrimináció megszüntetéséért vonultak utcára a személyi asszisztensek

„Elértem az ötös besorolást – felkészítők voltak és a tapasztalat is számított a munka terén –, de most azt is visszavonták, mert függetlenül attól, hogy harminc éve dolgozik vagy most kezdte a munkát valaki személyi asszisztensként, ugyanannyi a fizetése. Nem értjük, miért van ez a diszkrimináció a személyi asszisztensek és a szociális gondozók között, holott a mi munkánk sokkal nehezebb, mint egy otthonban dolgozó személyé” – tette hozzá a tiltakozó édesanya.

Mi lesz a fogyatékkal élőkkel, ha nem lesz, aki gondozza őket?

Nincs országos statisztika arra vonatkozóan, hogy tíz éven belül hány fogyatékkal élő felnőtt lesz Romániában, és kik fogják rendezni őket, ha már nem lesznek körülöttük a szülők, családtagok, akik most személyi asszisztensként látják el sérült gyerekeik gondozását. Legtöbben