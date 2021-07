A Bagossy Brothers Company is támogatja a magyarajkú látássérültek iskolájának létrehozását

• Videó: Bagossy Brothers Company

A gyergyószentmiklósi fiatalokból álló zenekar a Van egy ház című saját slágerük feldolgozásának teljes bevételével járul hozzá az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület (EMLE) adománygyűjtéséhez, melynek célja 101 éve megszűnt Vakok és Gyengénlátók Iskolájának újraindítása Székelyudvarhelyen, valamint egy Felnőtt Rehabilitációs Központ létrehozása.

Ahogy arról már korábban is beszámoltunk, az egyesületnél már 2018 óta dolgoznak egy magyar nyelvű speciális iskola létrehozásán, jövőre már az első osztályt is elindítanák. A magyar állam a Bethlen Gábor Alapkezelőn keresztül 500 millió forinttal támogatná az iskola projektet, a beruházás a összköltségét azonban mintegy 4,5 millió euróra becsülik, így az egyesület idén január közepétől adománygyűjtő kampányt indított, ehhez csatlakozott most az egyre nagyobb hírnévnek örvendő székelyföldi együttes is.