Iskolát hoznának létre a magyarajkú látássérülteknek Székelyudvarhelyen

Ingatlanvásárlásra készül az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület Székelyudvarhelyen: 2018 óta dolgoznak egy magyar nyelvű speciális iskola létrehozásáért, jövőre már az első osztályt is elindítanák.

Székelyudvarhelyen vásárolnának épületet, majd az átalakítás után ebben indulhatna a speciális iskola • Fotó: Erdély Bálint Előd

Nevet váltott és szervezeti felépítésében is megváltozott az Erdélyi Magyar Látássérültekért Egyesület az elmúlt időszakban, felgyorsult az iskolalétrehozási projekt is – tudtuk meg Butu-Arnold Csabától. A paralimpikon az EMLE projektvezetője, a magyar speciális iskola létrehozásának zászlóvivője.

A magyar állam a Bethlen Gábor Alapon keresztül 500 millió forinttal szándékszik támogatni az iskolaprojektet. Az összeget teljes egészében az iskolaindításhoz szükséges ingatlan megvásárlására, az átalakításra szánják, a megfelelő indokkal bármikor lehívható

– tájékoztatott Máté Zsolt, az EMLE menedzserasszisztense.

A fokozott integrációt javasolják

Romániában jelenleg hét speciális iskola működik, az oktatás nyelve mindenkiben a román (csupán a kolozsvári intézményben van olyan opcionális tantárgy, ahol magyarul is tanulhatnak a gyerekek). Az egyesület felmérése szerint

a három székelyföldi, azaz Hargita, Kovászna és Maros megyében összesen 193 magyar anyanyelvű látássérült, gyengén vagy alig látó gyermek él, közülük csupán tizenhárman tanulnak speciális iskolában, a többiek az integrált oktatásban vesznek részt.

Ez utóbbi azonban rendkívül megterhelő a szülőknek és nagy feladat elé állítja a pedagógusokat is, ráadásul az egyesület tagjai szerint a szegregált oktatásra is szükség lenne, legalább az elemi tagozatokon, hiszen ebben az időszakban a látássérült gyerekek olyan képességek és kompetenciák birtokába jutnak, amelyek a későbbiekben segítenek majd nekik önállónak és önellátónak is lenni.

A helyi közösség melléállása

A magyar nyelvű tanintézetet Székelyudvarhelyen hoznák létre, a beruházás összköltségét mintegy 4,5 millió euróra becsülik. A számvetésből tehát egyértelműen kitűnik, hogy önmagában csak az anyaországi támogatás nem lesz elegendő a projekt megvalósításához.

Fontosnak tartjuk ugyanakkor jelezni a magyar kormány felé, hogy a nagyvonalú támogatásuk mellett mi sem ülünk tétlenül, hanem a helyi közösség is az ügy mellé áll

– hangsúlyozta Butu-Arnold Csaba. Így tehát január közepétől adománygyűjtő kampányt indít az egyesület: a támogatásokat az erdelyivakiskola.org weboldalon keresztül fogják fogadni. „Addigra befejeződik a weboldal átépítése, jelenleg azon dolgozunk, hogy képes legyen fogadni bármely országból az adományokat, illetve egyéb könnyítéseket is foganatosítani fogunk. Természetesen, jelenleg is lehetséges az adományozás” – ecsetelte a részleteket Máté Zsolt menedzserasszisztens.

Egy osztály már jövőtől

A megfelelő ingatlanok sorában egyébként felemerült a Városháza téren lévő, a volt Akarat Szövetkezet most már megürült épülete is, de konkrétumokról egyelőre nem lenne időszerű beszélni – tudtuk meg az illetékesektől, hisz továbbra tárgyalások folynak. Ellenben a nagyberuházástól függetlenül

jövő ősztől legalább egy 15-20 fős csoporttal elindulna a speciális, magyar nyelvű oktatás Székelyudvarhelyen.

Mivel belföldön erre nincsen lehetőség (nincs speciális továbbképző gyógypedagógusok számára), az egyesület Magyarországra küldött egy szakembert, aki befejezte mesteri tanulmányait, és a jövő tanévtől induló csoport vezetését fogja végezni.