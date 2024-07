33. Tusványos több mint ötszáz programmal és ezer előadóval

„Jobb pályán” mottóval rajtol a 2024-es Tusványos. Popa Ilona szerint ez a mottó egyrészt arról is szól, hogy mi, erdélyi magyarok „milyen helyzetben vagyunk, egyfajta erősítő, motiváló töltettel bír, hiszen a szervezők értelmezése szerint, ha szétnézünk a környezetünkben, mi jobb pályán vagyunk, gondolnak itt a háborúra és nyugatra.”

A szervezők hangsúlyozták, fizikailag is jobb pályán van a fesztivál, hiszen a pár éve bevezetett gumiszőnyeg nagyban segíti a fesztiválozók közlekedését a Tusványos területén, de politikai töltettel is bír a mottó.

A nagyszínpadi koncerteken olyan neves fellépőkkel találkozhatunk, mint a Blahalouisiana, a Bagossy Brothers Company, a Honeybeast, Nagy Feró és a Beatrice, Ákos, Magashegyi Underground, Kowalsky meg a Vega, Kalapács József, Rudán Joe, Varga Miklós, illetve a 4s Street. Lesznek politikai, közéleti, gazdasági, és kulturális sátrak is a fesztiválon, de megnyitja kapuit a tusványosi csűr is, ahol a népzene kerül a fókuszba, népi programokkal várják az érdeklődőket: lesz néptánc, népviselet-bemutató, énektanítás és meseolvasás. Lesznek gasztronómiai, illetve tájékoztató sátrak, egyetemi sátrak, hitélettel foglalkozó sátor, sportsátor, szurkolói zóna, ahol számos magyar labdarúgóval találkozhatnak a rajongók.

illetve a Hangzó Helikon koncertek.

A hagyományokhoz híven kerekasztal-beszélgetésekre is várják a fesztiválozókat, a szervezők négy főbb témakört emeltek ki:

politika (szó lesz a választások kiértékeléséről, elemzéséről);

háború (a nagyhatalmak helyzetéről beszélgetnek majd, illetve a globális trendekről);

gazdaság (például banki szereplők nézőpontjával találkozhatunk);

környezetvédelem (ezen belül a zöld energiát és a klímaváltozást).

A szervezők a MIT sátort az esemény origójaként jellemezték. Itt stand up comedy-vel, élőzenés műsorokkal készülnek, fiatal erdélyi sportolók is bemutatkoznak, lemezlovasokkal (DJ) való beszélgetésre várják az érdeklődőket, de készülnek gerillaakciókkal, illetve esti koncertekkel is, ahol az erdélyi feltörekvő zenekaroké a főszerep.