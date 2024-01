260 évvel ezelőtt akár ezer székelyt is lemészárolhattak a halál völgyében

Ezek közé tartozik, hogy a jogszerűség és az igazság mindig is a képlékeny fogalmak közé tartoznak, a hatalmat gyakorlók szája íze szerint értelmezhetők. Mert a székely köznép 260 évvel ezelőtt is hiába hivatkozott „alkotmányos” jogaira, a Diploma Leopoldiumra, régi kiváltságaira, ígéretekre, illetve az évszázadok során gyakorolt szokásra, és kérte, hogy ha már muszáj katonáskodnia, legalább adót ne kelljen fizetnie, és saját tisztjeik alatt szolgálhasson – Bécsben ezt másként gondolták, és

Hirdetés

A fentről érkező utasítás 6000 gyalogos, illetve 1500 lovas fegyverbe állítását irányozta elő.

korábban írtuk A megemlékezés, ami összehozta a madéfalviakat a bukovinai székely közösségekkel A madéfalvi vérengzés 260. évfordulójára emlékezik ezen a héten a székely közösség. Ezúttal Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára lesz a vasárnapi megemlékezés ünnepi szónoka.

Akkor is kiviláglott, és azóta sem állt be lényegi változás ezen a téren: a székelység mindig is híján volt olyan karizmatikus vezetőknek, akik kiemelkedtek az élenjárók közül, bírták a közösség bizalmát, ilyen sorsdöntő pillanatokban átlátták volna a helyzetet, magasra emelték volna a zászlót, és igazi vezérként képesek lettek volna megszervezni az ellenállást, eredményes tárgyalási feltételeket teremtve. Akik tudták volna, mikor van az alkudozás és mikor a fegyveres ellenszegülés ideje, a többség pedig hallgatott volna rájuk. Márpedig – ahogyan Bodor István korabeli tusnádi plébános is mondotta: