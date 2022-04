140 medve kilövését hagyta jóvá a környezetvédelmi minisztérium

„Megteremtettük a törvényes eszközt arra, hogy meg lehessen előzni a medvetámadásokat azokon a helyeken, ahol a felmérések alapján erre valós veszély áll fenn. Most először prevenciós kvótákat hagytunk jóvá.

Az országban vannak olyan régiók, ahol a törvényes lehetőségek hiányában törvénytelen módszereket alkalmaznak a medvék elpusztítására, ezért is volt szükség a törvényes keretre. Emellett folytatjuk azt a tudományos projektet is, amelynek célja megtalálni a legjobb megoldásokat az ember és medve közötti konfliktusok kezelésére” – jelentette be Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti miniszter az RMDSZ tájékoztatása szerint.

A miniszteri rendelet alapját az a szaktanulmány adta, amelyet az év elején mutattak be Brassóban, és amely az elmúlt hétéves periódusban vizsgálta az ember és medve közötti konfliktusokat, valamint a barnamedve állományt.

A projekt rávilágított arra, hogy a deviáns táplálkozási szokásokkal rendelkező medvék áttelepítése hosszú távon nem járható megoldás, mert