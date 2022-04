15 juhot és egy kutyát pusztított el egy medve Siménfalván

Egy siménfalvi gazdaságba tört be egy medve, ahol 15 juhot és egy házőrző kutyát ölt meg keddre virradóra.

Jelentős károkat okozott egy siménfalvi gazdaságban egy medve – számolt be róla Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Mint a tájékoztatójából kiderül, 15 juhot és egy házőrző kutyát ölt meg a nagyvad a gazdaságban, emellett kárt okozott a gazdasági épületekben is.

Mindezek mellett két másik bárányt is szétmarcangolt a medve, egy juhot és két további bárányt pedig nem találnak a támadás óta. A gazdasági épületben is jelentős károkat okozott a nagyvad, valamint az állatokat őrző kutyát is elpusztította.

Az általa tartott állatok mindegyike rendelkezett fülszámmal, ez az eset pedig először fordult elő a gazdaságában – tette még hozzá a károsult.