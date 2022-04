Nem volt más lehetőség: kilőtték a Parajdra rendszeresen visszatérő medvét

Hiába fogták be, majd vitték át a Bucsinon lévő erdős részre a Parajd utcáin és több helyi panzió udvarán rendszeresen látott fiatal medvét a vadászok, az valamivel több mint két hét után visszatért a településre. Mivel bebizonyosodott, hogy az egyed egyáltalán nem fél az emberektől, az ebből a célból összeállt helyi bizottság közreműködésével péntek éjszaka ártalmatlanították a vadat.

A napi szintű bejelentések és Ro-Alert vészjelzések után a parajdi sóbánya bejáratától nem messze, egy panzió udvarán fogta be saját készítésű csapdájával az egyik problémákat okozó medvét a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület.

Sokszori riasztás után nagyjából két hete fogták be a Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász Egyesület munkatársai azt a fiatal, nagyjából hároméves nőstény medvét, amely rendszeresen bejárt a parajdi panziók udvarára, illetve az utcákon is találkozni elehetett vele.

A helyszínen Mărmureanu-Bíró Leonárd, a vadászegyesület igazgatója lapunknak azt nyilatkozta, hogy noha ő is sajnálja a fiatal egyedet, mégis a kilövést javasolja, hiszen a korábbi eljárások során bebizonyosodott, hogy az egyáltalán nem tart az embertől, nem a vadonban szeretne megélni. Szerinte csak idő és helyzet kérdése, hogy emberre támadjon a medve, amely jelenleg hiába kisebb termetű, folyamatosan növekedik – egy gyereknek most is súlyos sérüléseket okozhatott volna.