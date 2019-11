112-es segélyhívószám a sérült vadállatokért?

A 112-es segélyhívószámon történő segélykérés esetén nem hagyhatták volna hosszú órákon át szenvedni a Szováta és Parajd között elgázolt medvét? • Fotó: Nagy-Küküllő Vadász- és Sporthorgász-egyesület

Az állatvédő Raed Arafat államtitkárhoz is eljuttatta kezdeményezését, azt kérve: adják meg a lehetőséget, hogy a vadállatokat érintő baleseteket is jelenteni lehessen az 112-es diszpécserszolgálatnál, és hogy mindig álljon készenlétben állatorvoscsapat is, amely a helyszínen ellátná a sérült állatokat. „Azt szeretnénk, ha minket is azonnal értesítenének, és minél rövidebb idő alatt a helyszínre érkezhetnénk, és ne a Facebookról szerezzünk tudomást, hogy hol gázoltak el egy medvét, vagy hol láttak sérült állatot” – nyilatkozta a szebeni állatvédő.

Borka Vitális Levente állatorvos, a Vets4Wild Romania állatvédő egyesület tagja érdeklődésünkre úgy fogalmazott, nem újdonság, amit a szebeni kollégája kér, hiszen a marosvásárhelyiek már évekkel ezelőtt felajánlották segítségüket a katasztrófaelhárító alakulatoknak, mivel azoknak nincsen állatorvos munkatársuk. Amúgy

a törvény már előírja, hogy minden olyan esetet jelenteni kell, amelyben megsérül egy vadállat, vagy amelyre sérült állapotban találnak.

A szakember tapasztalatai szerint az emberek zöme ennek eleget is tesz, hívják a 112-es segélyhívószámot, legalábbis Maros megyében. „A feketerigótól kezdve a rókákig, a kutyáktól a medvékig, rendszerint bejelentik az esetet, hívnak minket is” – mondja a vadállatokat is gyógyító szakember. Csakhogy

az a baj, nincs minden megyében olyan állatorvos, amely vadállatokat is kezel

– tette hozzá.

A közúti forgalomban nagyvadak által okozott károkat a nyugat-európai országokban különböző módon, más-más eszközökkel próbálják megelőzni. Például olyan átjárókat építenek, amelyek figyelembe veszik az állatok vonulási szokásait és területét. Romániában – egy-két kivételtől eltekintve – egyelőre csupán figyelmeztető táblák jelzik az utak mentén, hogy vadállatokra számíthatnak a gépkocsivezetők.

