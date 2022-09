Vidéki ösztöndíj helyett több ingázási pénzt biztosítanának

Egységesen havi kétszáz lejes szociális ösztöndíjjal és az ingázás árának visszatérítésével segítik azokat a vidéki diákokat, akiket sokak szerint diszkrimináció ért azzal, hogy eltörölték a más településen tanuló középiskolások havi 200 lejes ösztöndíját. A közvitára bocsátott sürgősségi rendelet amellett, hogy megemeli az ingázó diákok költségtérítésére szánt összegeket, azt is előírja, hogy előre kapnák meg a diákok az úgynevezett ingázási pénzt.

Az ösztöndíj eltörlése miatt már vizsgálódik az Országos Diszkriminációellenes Tanács is, ahová feljelentés érkezett az ügyben, de

Tovább folytatódik az ösztöndíjak körüli vita: amint arról már beszámoltunk, a Nép Ügyvédje (ombudsman) is bírálta az oktatási minisztériumot azért, mert kikerült az ösztöndíjak közül az a szociális juttatás, amelyet azok a vidéki környezetből származó diákok kaphattak, akik kénytelenek egy másik helyre menni középiskolába, mert otthonukban nincs ilyen oktatási intézmény.

A tanügyminiszter szerint nem járnak rosszul a vidéki diákok ezután sem, ugyanis ingázási támogatást kapnak majd, amelynek rendszerét nagyban megváltoztatják, ugyanakkor aki tényleg rászorul, az megpályázhatja a szociális ösztöndíjak egyikét, amelyek összegét egységesen havi 200 lejben határozták meg – ennek az összege tavaly duplázódott meg, 2020-ban még csak 100 lej volt. A kedvezményezettek körébe sorolják a kisjövedelmű családok gyermekeit, az árva és félárva diákokat, de a krónikus betegségekkel küzdő vagy fogyatékkal élő kiskorúakat is.

Többet szánnak ingázási költségekre

Az ingázási költségek elszámolására vonatkozó sürgősségi rendeletet közvitára is bocsátották közben. Ezt a támogatást nem fix összegben állapítják meg, hanem a szállítási költségekhez igazítják. Az Edupedu.ro oktatási szakportálon megjelent rendeletből kiderül, hogy az ingázó diákoknak 3 kilométer távolságig havonta 50 lejt számolnának el – ez eddig 30 lej volt. A 3 kilométert meghaladó távolságok esetén ez az 50 lej/hó összeg kilométerenként 5 lejjel emelkedne – eddig ez az összeg 3 és 50 kilométer közötti távon kilométerenként havi három lejjel, 50 kilométer felett pedig kilométerenként havi 1 lejjel volt kiegészíthető. A tervezetben szerepel az is, hogy ha a bérletek összegét nem fedezi a minisztérium által kiszámolt támogatás, személyenként akár 50 százalékkal is növelhetik a juttatás értékét.