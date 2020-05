Végre újra láttam a tengert

Az egyik olyan dolog, amiért rajongok Olaszországban az a tenger, a tengerpart (ez egyébként korábbi írásaimból is kiderülhetett). Tegnap végre újra sétálhattam mezítláb a homokban, és belegázolhattam a hullámok közé a sekély vízbe. Feltöltött, újra tele vagyok életkedvvel, pozitív energiával.

• Fotó: Katona Era

A strandok készülnek a nyitásra. Néhány kávézó, étterem már nyitva is van, de láthatóan maximálisan betartják az előírt szabályokat. Az asztalok másfél- két méternyire vannak egymástól, minden étterem bejáratánál testhőmérséklet mérés van, kézfertőtlenítés kötelező.

A lakhelyemtől 20 kilométer az Adriai-tenger, és sehol nem volt ellenőrzés útközben, igaz, nem kellett átmennem Abruzzo tartomány határán, de az odavezető úton a carabinieri autói egymást érték. Fürdeni még nem lehetett, így én sem próbálkoztam meg vele. Erre május 29. után lesz lehetőség. Turisták persze nem voltak, a helyiek közül is kevesen voltak a parton, 1-2 sétálóval találkoztam, lehet azért is, mert erős szél fújt.

A tengerpartra egy barátom kísért el, akivel a karantén alatt szintén nem találkozhattam, mert ő az egyik szomszédos helységben lakik. Beszélgettünk, hogy kinek hogy telt a bezártság. Egy autószalonban dolgozott a járvány előtt, de ők is bezártak, ők június 4-én nyitnak. Ő is várja a kormány által ígért támogatást, de eddig még senki sem kapott, ő is a tartalékaiból él, na meg ő a szülőkkel lakik, és mégiscsak könnyebb, ha nem egyedül van az ember. Nagyon udvarias, mint az olasz férfiak általában, előzékeny, kinyitja a kocsi ajtaját beszállás előtt, nem tagadom, jól esik. Többször felajánlotta a segítségét, amit persze én visszautasítottam, nem tart ott még az ismeretségünk, hogy engem támogasson vagy bármi hasonló. Szeretek magam meg állni a lábamon.

Amúgy, már írtam régebben,

nagyon pozitív gondolkodásúak itt az emberek, mosolygósak, mindig biztatják egyik a másikat, hogy minden jó lesz és még véletlenül sem mondanak rosszat.

Erről jut eszembe, amit az egyik otthoni barátnőm mesél, és ami nagyon zavar. Mutattam neki pár fotót a kisvárosról, ahol élek, hogy milyen gyönyörűek a járda mellett a rózsák, milyen tiszta és gondozott a környezet. Erre ezt írta a barátnőm: „Itt bunkó emberek vannak, letépnék, megrongálnak mindent”. Sajnos nekem is volt otthon ilyen tapasztalatom. Belegondolnak ezek az emberek, hogy mit tesznek? Nem számít a környezet amiben élnek?