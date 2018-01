Újabb halasztás miatt kilencven napig nem nyitják meg az egyik autópálya-szakaszt

Illusztráció • Fotó: Boda L. Gergely

A halasztás miatt legkorábban húsvét után lehet majd közlekedni a Nagyenyed és Marosdécse közötti sztrádaszakaszon, de ez az időjárástól is függ – tette hozzá a szóvivő az Agerpres tudósítása szerint.

Alin Şerbănescu kifejtette:

az érdesség, tapadás terén talált rendellenességeket az általa képviselt vállalat, ugyanakkor bizonyos helyeken a burkolat egyenletességével is gondok vannak, bitumentöbbletet észleltek, és a hidak kivitelezésében is találtak kivetnivalót.

Mint kiderült: a három rétegből álló aszfaltburkolatnak sem a sűrűsége, sem a vastagsága nem egyezik azzal, amit a projekt előírt.

A CNAIR szóvivője szerint

a kivitelező ugyanígy járt el a Lugos-Déva autópálya 1-es szakaszának építésekor, és ezen az úton máris megjelentek a repedések.

Kedden három CNAIR-küldöttség is ellenőrizte a 8,5 km hosszú sztrádaszakaszt. Alin Şerbănescu kedden azt nyilatkozta, hogy ugyanazokat a problémákat tapasztalták, amelyeket a novemberi ellenőrzéskor is, azaz bitumentöbbletet észleltek, és gondok vannak az érdességgel, azaz az aszfaltburkolat tapadásával is.

A 4-es szakasznál februárban kezdődik el az átvételt megelőző helyszíni szemle, és a tervek szerint az 1-es és 2-es szakaszt is még idén átadják a forgalomnak.

A Szászsebest Tordával összekötő, összesen 70 km hosszú autópályát az eredeti tervek szerint 2016 végéig kellett volna megépíteni.