Új szabályozást dolgozott ki a kórházi beteglátogatásra a minisztérium

Rövidesen minden kórházban új szabályozást vezetnek majd be a beteglátogatásra vonatkozóan. Az egészségügyi minisztérium által kidolgozott új törvény szigorításokat és lazításokat egyaránt tartalmaz, igaz, előbbiből van több az új rendeletben.

Az új szabályozás által hozott legfontosabb változás az, hogy 30 percre korlátozza a látogatás időtartamát a kórtermekben. Az intenzív terápiás részlegeken legfeljebb 10 percig tarthat a látogatás az új előírás értelmében. A hozzátartozók telefonon is kaphatnak majd információt a beteg egészségi állapotáról, de csak egy egyedi kód alapján, amelyet a beteg beutalásakor kapnak meg a hozzátartozók.

Ha az adott kórházi részleg, illetve kórterem adottságai lehetővé teszik, a kezelőorvos beleegyezésével a beteg mellett mindig jelen lehet egy hozzátartozó – amennyiben ez nem megoldható, akkor a kórterem közelében lévő váróhelyiségben. A 14 évesnél nem idősebb bennfekvő gyerek mellett is állandóan jelen lehet egy hozzátartozó, továbbá a 14-18 éves gyerekek esetében is lehetséges ez, az osztályvezető orvos vagy a részlegvezető beleegyezésével. Az intenzív terápiás részlegek kivételt képeznek az említett szabály alól, ott a helyi adottságoktól függően, a részleg látogatására vonatkozó szabályok betartásával, továbbá a részleg vezetőjének a jóváhagyásával, a 20-07 óra közti időszakra engedélyezhető a hozzátartozó állandó jelenléte.

Lazítást jelent az új törvényben az, hogy a kórtermek esetében hét közben naponta 4 órás látogatási időt kell biztosítsanak a kórházak 10 és 20 óra között, hétvégén pedig 6 órásra nő a látogatási program – a kórházak vezetősége döntheti el, hogy a 9 és 20 óra közti időszak melyik részére iktatja ezt be.

Az intenzív terápiás részlegeken naponta legalább két, minimum egyórás látogatási időt kell biztosítsanak a kórházak 10 és 20 óra között. A legfeljebb 4 ágyas intenzív terápiás kórtermekben egyszerre csak egy látogató lehet jelen, 10 percél nem tovább, és egy beteget csak egy hozzátartozó látogathat meg egy nap. A 4 ágyasnál nagyobb kórtermekben egyidejűleg két beteg látogatója lehet jelen. A 10 perces látogatási idő az intenzív terápiás orvos beleegyezésével meghosszabbítható, ám meg is szakítható, ha a betegnek ellátásra van szüksége.

A látogatási időt a kórház vezetősége korlátozhatja vagy teljesen felfüggesztheti – például egy járványhelyzet miatt –, ilyenkor a betegek hozzátartozói telefonon kaphatnak tájékoztatást a páciens állapotáról, a beutaláskor kapott kód alapján, ugyanakkor lehetőség szerint kérésére közvetlenül a kezelőorvossal is beszélhetnek az orvos napi munkaideje alatt.

Még a lazább szabályok betartatásával is akadnak gondok

A kórházakban jelenleg nem egységesek a látogatási programok, továbbá számos egészségügyi intézményben a látogatási időt sem korlátozzák a látogatási program alatt. A székelyudvarhelyi kórházban például – amint azt Zörgő Noémitől, az intézmény szóvivőjétől megtudtuk – a korlátozások – a jelenlegi törvény értelmében – inkább csak javaslat formájában léteznek, azaz kérik, hogy lehetőség szerint egyszerre ne legyen sok látogató a kórteremben, illetve egy betegnél egyszerre csak egy látogató legyen, ha ez megoldható. Javasolt az is, hogy a látogatás ne haladja meg a 15 percet, de ez sem kötelező érvényű, a hozzátartozó akár hosszabb ideig is ott maradhat. Noha az új törvényhez képest viszonylag lazák a jelenlegi szabályozások, még így is gyakran jelent gondot a betartatásuk – tudtuk meg a kórház szóvivőjétől.