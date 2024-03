Üdvözlik Svédország NATO-tagállammá válását

Joe Biden amerikai elnök közleményben köszöntötte Svédországot mint a NATO 32. tagállamát csütörtökön. Szerinte azzal, hogy Svédország formálisan is a NATO tagjává vált, a katonai szövetség által jelentett pajzs, valamint a transzatlanti biztonság erősebb, mint valaha.

A svéd NATO-csatlakozás ratifikációs okirata leadásra került az amerikai külügyminisztériumnál – jelentette be csütörtökön a dokumentumot személyesen Washingtonba eljuttató Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, aki ezt követően telefonon egyeztetett svéd kollégájával – számol be az MTI.

lényeges volt a Magyarország és Svédország közötti bizalom újraépítése, amiért a két miniszterelnök is sokat tett, egyebek mellett a védelmi megállapodás kiterjesztésével, ami kellő alapot adott a folyamat továbbléptetéséhez.

Arról számolt be, hogy az elfogadott ratifikációs okmányt ilyenkor a köztársasági elnöknek kell aláírnia, ami kedden megtörtént, ezt követte a külügyminiszteri ellenjegyzés, majd

„Ez a mai nap reggelén, hely idő szerint 8 órakor, azaz otthon délután 2-kor megtörtént. Utasításomra hazánk washingtoni nagykövete, Takács Szabolcs bement az amerikai külügyminisztériumba, bevitte a ratifikációs dokumentumot, (...) és ezáltal Magyarország részéről minden munkát elvégeztünk annak érdekében, hogy Svédország a NATO tagja lehessen” – közölte.

Szijjártó Péter arra is kitért, hogy svéd kollégájával, Tobias Billströmmel is egyeztetett telefonon, aki szintén az amerikai fővárosban tartózkodik, mivel nekik is letétbe kell helyezniük a saját hasonló iratukat, amivel jelzik, hogy készen állnak a csatlakozásra.