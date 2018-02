Udvarias levélben kérik arra a szolgáltatókat, hogy gondoljanak magyar ügyfeleikre is

A közintézmények után most a magáncégeket kéri arra udvarias levelében a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, hogy kisebbségi ügyfeleikre gondolva kommunikáljanak magyarul is.

A Netflix kínálatának egy része. Kevés a magyar felirat • Fotó: Tamás Attila

Újraindítja a magyar nyelv használatát ösztönző kampányát a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, amely a közszféra után ezúttal a kereskedelmi és szolgáltatói magánvállalatokat célozza meg.

Benkő Erika parlamenti képviselő, a szolgálat vezetője csütörtöki sajtótájékoztatóján számolt be arról, hogy a kampány keretében udvarias hangvételű leveleket küldenek a multinacionális cégeknek, a bankoknak, különböző szolgáltatóknak, akiket arra emlékeztetnek, hogy a magyar nyelv használata „üdvös és ajánlott” a régióban, ha pedig odafigyelnek erre, újabb ügyfeleket nyerhetnek.

A jogvédelmi szervezet a korszerűbb szolgáltatásokról sem feledkezik meg,

megkeresték a Netflix és az HBO GO online videószolgáltatót,

amelyektől azt kérték, hogy a náluk elérhető műsorokat, filmeket magyar szinkronnal is meg lehessen nézni. Ez főként a gyerekek számára lenne hasznos. Benkő Erika elmondta: a Netflix filmjeinek mintegy 30 százaléka elérhető magyar felirattal, ám a szinkronos változat biztosítása sem lehet bonyolult számukra, hiszen Romániában bolgár, török, lengyel nyelven is elérhetők a tartalmak.

A képviselő arról is beszámolt, hogy mióta szorgalmazzák az anyanyelvhasználatot, egyre több nagy cég odafigyel a nyelvi jogok szavatolására. A nagyáruházláncokban, illetve szórólapjaikban például megjelentek a magyar feliratok.

Néha rosszak a fordítások, ám mindenképpen értékeljük az igyekezetet. Ha emlékeztetjük őket ennek fontosságára, a fordítás minőségére is jobban figyelnek majd

– vélekedett Benkő Erika. Előrelépésnek tartja azt is, hogy egyre több bankban vannak magyar feliratok, az automaták egy része is tud már magyarul, a továbbiakban pedig azt szeretnék elérni, hogy az egyre népszerű online bankolás is lehetséges legyen a kisebbség nyelvén. Különben portálunk tudomása szerint már legalább két nagy banknál elérhető ez a szolgáltatás magyar nyelven.

A jogvédő szolgálat ugyanakkor áprilisig elkészíti jelentését arról, hogy az elmúlt egy év során hogyan alakult az anyanyelvhasználat a közintézményekben. A politikus szerint az egyik legfőbb cél, hogy a magyar nyelv a közintézményekben annyira normális, elfogadott, hétköznapi legyen, hogy fel se merülhessen az emberekben, hogy nem használhatják. Benkő Erika szerint fontos a jogtudatosság, ezért arra kéri az embereket, mindenütt használják a magyar nyelvet, mert joguk van hozzá.

Ez rajtunk is múlik, ha látják, hogy van erre igény, jobban odafigyelnek

– szögezte le.