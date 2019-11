Továbbénekelte magát a Fölszállott a páva középdöntőjébe a körtvélyfáji kisfiú

Élő adással folytatódott a Fölszállott a páva idei gyerekévada, péntek este tizenkét produkciót láthattak a nézők. Az első elődöntőből hat produkció jutott tovább, köztük a kilenc éves körvélyfáji Szász Csanád László is.

A kilenc éves Szász Csanád László magyarói népdalokat vitt a Fölszállott a páva műsorába • Fotó: Fölszállott a páva

Nem csoda: Csanád édesapja, Szász Péter sokáig volt a Maros Művészegyüttes táncosa, így Csanádnak is már pocaklakó korában énekelt. „Mondták, hogy minden színpadi fellépés egy létrafok, amin mászunk felfelé, s a Páva annak a legmagasabb foka, és oda el kell jutni” – mondta Csanád a műsorban. „Amikor énekelek, azt érzem, hogy szabad vagyok és repülök” – tette hozzá a kisfiú, aki magyarói népdalokkal lépett fel a műsorban, itt meg is lehet nézni a produkcióját.

A Duna Televízió népzenei és néptáncos tehetségkutatójában a gyerekek ezúttal is négy kategóriában – énekes szólisták és énekegyüttesek; hangszeres szólisták és zenekarok; táncos szólisták és táncospárok; néptáncegyüttesek – mérhetik össze a tudásukat. Az előző évekhez hasonlóan 48 produkció áll a Fölszállott a páva színpadára, az első elődöntőben ezekből tizenkét produkciót láthattak a nézők, kategóriánkként hármat-hármat.

A zsűritagok közül Eredics Gábor Kossuth-díjas népzenész értékelte az előadását többek között. „Fantasztikus csokrot hoztál, és át is tudtad érezni azt, nem csak a vidám szövegeket, tréfás dalokat, hanem azokat is, amelyek az életre tanítanak, azokat is, mint egy felnőtt, úgy közvetítetted felénk. Mintha már készülnél a felnőtt életre” – mondta Eredics a versenyzőnek. Sebestyén Márta, Kossuth-díjas népdalénekes azt jegyezte meg, hogy „mint egy kicsi kakas, úgy kiröppent a hang” a körtvélyfáji legénykéből.

Csanád produkcióját végül minden egyes zsűritag 9 pontra értékelte, így egyenes ágon nem ő jutott tovább a kategóriájában, de a zsűri a szabad kártyájával továbbküldte, így a középdöntőben ismét találkozhatunk majd vele. Akkor már a nézők szavazata is számítani fog.

A MTVA és a Hagyományok Háza, valamint szakmai partnere, az Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület népzenei és néptáncos tehetségkutatóját idén is Morvai Noémi és Novák Péter vezeti. A Fölszállott a páva gyerekévada jövő pénteken a második élő elődöntővel folytatódik, akkor is tizenkét produkciót láthatnak a nézők.