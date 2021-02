Szinte kétszer annyian hunytak el tavaly Romániában, mint ahányan világra jöttek

Folyamatosan csökken a születések száma Romániában. A tavalyinál alacsonyabb értéket legalább fél évszázada nem mértek • Fotó: Haáz Vince

Az INS adatai szerint 1967-ben 527 764, 1968-ban pedig 526 091 gyermek jött világra az országban. A következő években valamelyest csökkent ez a szám, rendelet életbe lépésétől követően annak 1990-es megszüntetéséig azonban évente átlagosan 360 ezer gyermek született az országban. Még 1990-ben is 314 746 újszülött jött világra, ezt követően kezdett folyamatos csökkenést mutatni a születések száma. A problémát súlyosbítja, hogy – részben a koronavírus világjárvány hatására – az elhalálozások száma viszont megnövekedett tavaly az országban, tovább fokozva ezáltal a negatív természetes szaporulatot. Az INS szerint 296 711-en vesztették életüket tavaly Romániában, ez több mint 36 ezerrel haladja meg a 2019-ben elhunytak számát (260 353).

A járvány hatásai

Összetett okok állnak a születések számának visszaesése mögött, ezek közé tartozik például a népesség elöregedése, a szülőképes nők számbeli csökkenése és az elvándorlás is – véli Veres Valér szociológus, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem tanszékvezetője. A szakember szerint nehéz megmondani, hogy pontosan mi okozta a tavalyi jelentős csökkenést, és a koronavírus-világjárvány ebben közrejátszott szerepe is kérdéses. Mint kifejtette, az tény, hogy mivel a lezárások márciusban léptek életbe, és a terhesség ideális esetben kilenc hónapig tart, csak a decemberben született gyerekek számát befolyásolhatta a járványhelyzet, hiszen az újszülöttek többsége még a világjárvány kitörése előtt fogant.

Az is megtörténhet viszont, hogy a szorongás, a bizonytalanság és a gazdasági problémák hatására több tavaly megfogant gyermek végül nem jött világra, akár természetes, spontán vetélés, akár művi abortusz következtében.

Ellentétes tendenciák

A járvány hatása viszont inkább az idei évben éreztetheti majd a hatását úgy a tartós félelem, bizonytalanság, mint a gazdasági nehézségek hatására. Ez viszont nem egységesen fogja érinteni a népességet, két egymással ellentétes tendencia érvényesülhet a szociológus szerint. Egyrészt a tervezett gyermekvállalásokat sokan elhalaszthatják a járványhelyzet feloldásáig, ezáltal tovább csökkenhet a születések száma. Ezzel szemben azonban van egy másik réteg: akik korábban nagyon sokat dolgoztak, most viszont több szabadidejük van akár otthoni munkavállalás, akár kevesebb tennivaló miatt, dönthetnek úgy, hogy ez a megfelelő alkalom a gyerekvállalásra. Emellett az is tény, hogy a fogantatás nem minden pár számára megy egyszerűen, sokan időt, tervezést, figyelmet kell fordítsanak erre, így az ő szempontjukból is előnyös lehet ez a periódus. Továbbá,

sok nő a munkahelye elvesztése után jövőstratégiaként dönthet a gyermekvállalás mellett.

„Látható tehát, hogy többféle helyzetben van a népesség ebből a szempontból, és hogy a különböző tendenciák milyen arányban fognak megoszlani, illetve ennek mi lesz az eredménye a születésszám alakulásának szempontjából, előre nehéz lenne megmondani” – húzta alá Veres Valér.