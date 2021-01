Sokszor még a karkörzéshez sincs elég hely

Tornateremben nem jelentenek gondot a mozgásgyakorlatok, van elég hely, de sok otthonban minden egy karnyújtásnyira van. Képünk illusztráció • Fotó: MTI/ Balázs Attila

Minden gyerek tanuljon meg úszni és korcsolyázni, az iskolai napok pedig kezdődjenek 45 perc mozgással – számolt be terveiről nemrég a Digi24 televízióban Novák Károly Eduárd, Románia új ifjúsági és sportminisztere, aki nem tartja helyesnek, hogy

a tornatanárok egy része az online oktatás idején is tornaterembe illő gyakorlatokat követel a diákoktól.

Véleménye szerint néhány egyszerű tornagyakorlat célravezetőbb lenne, de ennél sokkal fontosabb a rendszeres mozgás megtanítása. Szerinte az iskolai oktatásnak egy 45 perces mozgással kellene kezdődnie. A csíkszeredai származású sportminiszter Csíkszereda volt polgármesterét, Ráduly Róbert Kálmánt hozta fel példaként, aki néhány éve azt kérte az iskoláktól, hogy minden osztályt hetente vigyenek el úszni és korcsolyázni. A miniszter szerint ezt jó lenne az egész országban bevezetni.

HIRDETÉS

Az online tornaórán nem lehet ugyanazt elvárni a diákoktól, mint a tornateremben, hiszen a gyerekek otthona korlátokat szab: legtöbb lakásban nincs elég hely még a karkörzéshez sem, és sokan vannak egy térben, sok esetben még labdájuk sincs a diákoknak otthon. Vass Imre, a székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium testneveléstanára megkeresésünkre kifejtette, ugyanaz a helyzet, mint a zenével, online tanrendben megmutathat a tanár néhány erősítő gyakorlatot, és kérheti, hogy csinálják vele vagy nélküle, de nem egyszerű, mert megfelelő digitális eszköz, kamera is kell, amin keresztül a gyerek láthatja jól a tanár mozdulatait.

A hangszer megfelelő tartásához is nagy szükség lenne a tanár jelenlétére A koronavírus-járvány miatti online oktatás buktatói között számlálandók azok a tantárgyak, amelyek megkövetelik a fizikai jelenlétet. Utánajártunk, hogyan lehet hangszeroktatást, zeneórát, esetleg testnevelésórát tartani úgy, hogy az a diák hasznára is legyen. A koronavírus-járvány miatti online oktatás buktatói között számlálandók azok a tantárgyak, amelyek megkövetelik a fizikai jelenlétet. Utánajártunk, hogyan lehet hangszeroktatást, zeneórát, esetleg testnevelésórát tartani úgy, hogy az a diák hasznára is legyen.

Sok kamera esetében hiába állítjuk be, ha hátrébb lépünk, a gyerek csak részleteket lát, és azokat is szakadozva a tanár mozdulataiból. A gyerekek esetében is így van, ha például a diák levágja magát fekvőtámaszba egy asztali számítógép kamerája előtt, akkor már nem látjuk, hogy mit csinál. Amit én jónak láttam az online tanrendben, hogy osztottam meg velük érdekesebb, nem szokványos videókat, amelyek segítenek nekik abban, hogy fizikailag erősödjenek, és amelyek különböző készségek fejlődését segítik

– osztotta meg velünk tapasztalatait a tornatanár.

Mint fogalmazott, félórás, órás edzéstervet kért vissza a diákoktól, és volt, aki ügyesen megcsinálta, sőt volt, aki videót is készített róla.

Az értékelésnél csak annyi tud történni, hogy a tanár tudja róluk, hogy elvégezték vagy nem a feladatokat – tért ki a minősítésekre a tanár. Volt, aki levideózta az edzését, és azt értékelte, de online tanrendben kiesik a pontos lemérése annak, hogy hány métert ugrott helyből vagy ötből hányat dobott kosárra, hányszor rúgott kapura a diák.

„Úgy látom, hogy a nagyobb gondok ezután jönnek, és nekünk, testnevelőknek, gyógytornászoknak és pszichológusoknak is sok lesz a munkánk, mert a helytelen testtartást, ami a számítógép előtt ülő helyzetből fakad, nehéz kijavítani. Egy felnőttnek is gondjai vannak a testtartással, aki napi nyolc órát ül gép előtt, de egy gyerek esetében torzulhat a vázizomzat, hiszen nincs még kialakulva. Már vannak is ilyen visszajelzéseink” – világított rá a testnevelőtanár a szegényes mozgás és a rengeteg számítógép előtt töltött idő negatív hatásaira. Mint fogalmazott, ezért olyan típusú testgyakorlatokra van szükség, amelyekkel megpróbálják mérsékelni ezeket a negatív hatásokat.