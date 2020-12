A hangszer megfelelő tartásához is nagy szükség lenne a tanár jelenlétére

A koronavírus-járvány miatti online oktatás buktatói között számlálandók azok a tantárgyak, amelyek megkövetelik a fizikai jelenlétet. Utánajártunk, hogyan lehet hangszeroktatást, zeneórát, esetleg testnevelésórát tartani úgy, hogy az a diák hasznára is legyen.

A zene- és hangszeriskolák tanulóitól most nehéz elvárni, hogy fejlődjenek • Fotó: Veres Nándor

Kelemen Gábor zeneelméletet és hangszeroktatást is tanít. Meglátása szerint a kezdők, vagyis az alacsonyabb osztályokban tanulók vannak a legnehezebb helyzetben.

Aki szeptemberben találkozott először velem és a hegedűvel is, annak roppant nehéz. Jelenlét nélkül megtanítani, hogy mit kell tudjon a hangszerről, hogyan tartsa a vonót és a hegedűt, csaknem lehetetlen

– mutatott rá az alapvető problémákra.

Az 5-8. osztályos diákoknál már inkább a motiváció hiányával akadnak gondok, amelyet a közös zenélés élményének hiánya okoz. „Látványos zenei fejlődésről nem beszélhetünk ebben az időszakban. Már az is előrelépés, ha szinten tudjuk tartani a diákokat, de van, ahol látható a visszaesés is” – értékelte. A felsőbb tagozatosok esetében Kelemen Gábor szerint

a céltudatos hozzáállást a mögötte levő többéves tapasztalat tudja táplálni.

Meglátása szerint a tanár jelenlétét, útmutatását, javításait nem lehet helyettesíteni digitális eszközökkel. „Visszajelzek az elküldött anyagokra, van ahol a ritmusra, van ahol a hangokra hívom fel a figyelmet. Én is feljátszom az anyagot, de nehéz a videó alapján ugyanazt visszaadni” – mesélte a csíkszeredai Nagy István Művészeti Középiskola tanára. Megtörténik, hogy akadozik az internetkapcsolat, később érkezik a hang, így bár jónak tűnik a kézmozgás, a csúszás szemmel látható.

A csoportos zeneelmélet órán sem sokkal jobb a helyzet. „Ha ott lennénk az osztályba, egyszerre mindenki énekelhetne velem. Ahányszor megpróbáltuk az online oktatás alatt, legalább ötféleképpen kaptam vissza a hangot, késéssel vagy hamarabb” – világított rá itt is a problémára. Így egyenként kell énekeljen velük, addig a többiek pedig sokszor hosszú percekig várnak és unatkoznak.

Rengeteg idő elmegy és nincs hatékonyság, ez a legnagyobb baj

– mesélte.

Ezt támasztotta alá Szabó Gabriella is, aki szintén hegedűoktatást tanít. „Meg tudom mutatni a technikát, fel tudjuk építeni a zenei hátteret. Viszont a hangszer tartásának javítása képernyőn keresztül igazi kihívás” – húzta alá az oktató, aki Kézdivásárhelyen tanít. Mint mondta, apró lépésekkel, több videós oktatással lehet csak megtartani a korábban elért színvonalat a gyerek hangszertudását illetően. „A kezdőknél nem alakul ki az érzésrendszer, hogy melyik ujját hova kell tennie, nem tudom megnézni, mennyire van befeszülve a keze. Miközben a zene egy örömforrást nyújtó dolog kellene legyen” – tette hozzá.

Egy másik, fizikai jelenlétet igénylő óra a testnevelés. Pál Zsolt testnevelőtanár megkeresésünkre úgy fogalmazott, ő tanárként arra törekszik, hogy minél rövidebb időt kelljen a gyerek a számítógép előtt üljön, de mégis tudja elvégezni a fizikai gyakorlatokat. „Online platformra töltök fel videókat magamról vagy más internetes forrásról, ahol tornagyakorlatokat végeznek. Magyarázatot is adok, az élő videóban pedig figyelemmel tudom követni a helyes gyakorlatvégzést” – magyarázta. A Csíkszentimrén tanító pedagógus elmondta, figyelembe veszi a többgyerekes családokat, és nem várja el, hogy a gyerek azonnal elvégezze a feladatokat, így az nem zavarja meg a testvére online óráját.

A szülők és a gyerekek is panaszkodnak a hátfájásra, így olyan feladatokat adok inkább, amelyek ezt a testrészt erősítik

– jelezte. Ő az elemisek esetében délutánra ütemezi, az 5-8. osztályosok esetében viszont órarend szerint tartja az órákat. „Utóbbiak esetében arra kértem őket, válasszanak egy kedvenc sportolót vagy sportágat és azt mutassák be órán dolgozat formájában. Így a gyakorlatok mellé egy kis elméletet is be tudtam csempészni” – mondta, és a tapasztalatok azt mutatják, a diákok szívesen vették a feladatot. Mint mesélte,

a tanulók többsége szívesen vesz részt az órán, ellenben ő fenntartja a jogot, hogy aki nincs jelen, az hiányzást kap.

Megemlítette, néha a kisgyerekek a szülők bevonásával szeretik elvégezni a gyakorlatokat, amely erősíti a családi kapcsolatokat is.