Serkenti a lakásbiztosítási kedvet, ha a szomszéd már megjárta

Ezért „kisebb, két-háromszobás lakásokat, garzonokat inkább biztosítanak, mint a kacsalábon forgó várakat” – fogalmazott.

Az is motiváló, ha látják, hogy a szomszéd kárt szenvedett: azért is, mert ők maguk is félnek, de ha netalán a biztosító fizetett is az illetőnek, akkor még inkább a tettek mezejére lépnek. Vannak időnként nagy fellángolások a kliensek körében – mondta az Allianz szakembere – de minden csoda három napig tart.

Amíg senki nem ellenőrzi az embereket ebből a szempontból, ez nem is lesz másképp – mondja, megerősítve, amit a korábban megkérdezett Szőcs László is mondott.