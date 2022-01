Sereghajtók vagyunk a zöldség- és gyümölcsfogyasztásban, változtatni kellene ezen

Fogyasszunk minél többet. A zöldségek és a gyümölcsök az egészséges étrend nélkülözhetetlen hozzávalói • Fotó: Pinti Attila

A zöldség- és gyümölcsfogyasztás gyakoriságát vizsgálta frissen közzétett, 2019-es adatokon alapuló elemzésében az Európai Unió Statisztikai Hivatala, az Eurostat. Mint kiderült,

ezen a téren is jelentős különbségek figyelhetők meg a tagállamok között, és Románia ismét az utolsó helyen szerepel.

Kétszer is utolsó

A kutatás első felében általánosságban vizsgálták a kérdést, azaz annak jártak utána, hogy az EU lakosságának hány százaléka nem fogyaszt rendszeresen gyümölcsöt és zöldséget, mennyien vannak a középkategóriában, és hogyan alakul azok aránya, akik elfogyasztják az ajánlott napi öt adagot vagy annál is többet.

Az eredmények szerint a vizsgált évben a tagállamok lakosságának 33 százaléka, azaz három személyből egy nem fogyasztott naponta gyümölcsöket és zöldségeket.

Mindössze 12 százalékra volt tehető ezzel szemben azok aránya, akik öt vagy annál is több adagot fogyasztanak naponta ezekből az alapanyagokból, és a lakosság 55 százaléka állította, hogy naponta egy és négy adag közötti mennyiséget visz be. Ezt követően tagállamokra bontva is közölték ugyanezeket az adatokat, és a különbségek igencsak jelentősek.

A napi öt vagy annál is több adag esetében első helyen álló Írországban például a lakosság 32,9 százaléka fogyasztja el ezt a mennyiséget, miközben az utolsó helyen álló Romániában mindössze 2,4 százaléka.

Az egy és négy adag közötti kategória esetében ugyancsak az utolsó Románia, a lakosság 24 százaléka visz be ennyi gyümölcsöt és zöldséget naponta, az első helyen álló Belgiumban viszont 67,5 százalék ez az érték. A kutatásból továbbá az is kiderült, hogy a nők többet fogyasztanak ezekből az alapanyagokból, mint a férfiak.