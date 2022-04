Se nem híg, se nem sűrű – így készül a tökéletes magyaros gulyás

A járványhelyzet miatti megszorításokat megszüntették, ráadásul az időjárás is egyre megfelelőbb, így most már érdemes kerti bográcsozást szervezni, ahová meghívhatjuk barátainkat, ismerőseinket, hangsúlyt fektetve a személyes kapcsolatainkra – véli Karácsony József, a Főnix Konyha szakácsa, aki ezért is döntött úgy, hogy a finom, laktató gulyás receptjét mutatja be olvasóinknak. Eközben a hozzávalók adagolásának sorrendjéről is beszélt.