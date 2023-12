Románia márciusban csatlakozhat a schengeni övezethez – egyelőre a légi- és tengeri forgalomban

Románia és Bulgária a légi és tengeri forgalomban 2024 márciusában csatlakozik a schengeni övezethez, miután az elmúlt napokban politikai megállapodás született erről Ausztria és Bulgária illetékes minisztereivel – jelentette be a belügyminisztérium.

A belügyminisztérium szerda este kiadott közleményében – amit az MTI is szemléz – azt írta, hogy a belügyi tárca december 23-án kötött politikai alkut erről az osztrák és bolgár belügyi tárcák képviselőivel.

2024-ben a közúti és vasúti határ- és vámellenőrzés megszüntetéséről is folytatják a tárgyalásokat – írták. A közlemény szerint a felek december 26-án és 27-én a belügyminisztériumok, a külügyminisztériumok és a külképviseletek szintjén egyeztettek, és a tárgyalások csütörtökön is folytatódnak.

A megállapodást Nicolae Ciuca szenátusi elnök, a kisebbik kormánypárt, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke is üdvözölte, hangsúlyozta, hogy pártja mindig „abszolút prioritásként” kezelte a schengeni csatlakozás ügyét.

A kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke meggyőződésének adott hangot, hogy jövőre a szárazföldi határátkelőkre vonatkozóan is megszületik a megállapodás.

A schengeni egyezmény az Európai Unió (EU) első és harmadik pillérének része, amely elsősorban a belső határőrizet megszüntetését és a külső határok közös ellenőrzését jelenti. Az egyezménynek nem minden unióbeli ország a tagja, és vannak nem EU-beli tagjai is. Az egyezményt nem minden aláíró tagország alkalmazza. Az alkalmazó országok összességét schengeni övezetnek vagy schengeni térségnek is nevezik. A luxemburgi Schengenben 1985. június 14-én az Európai Gazdasági Közösség öt tagja – Belgium, Hollandia, Luxemburg, Franciaország és a Német Szövetségi Köztársaság – által a Princesse Marie-Astrid nevű hajó fedélzetén aláírt megállapodás mindössze a részt vevő államok közötti közös határaikon gyakorolt ellenőrzés fokozatos megszüntetéséről szólt. A megállapodás még csak egyszerűsítette a határátlépés formaságait, de már kilátásba helyezte a határok teljes lebontását is, amely a Benelux államok között már 1960 óta működött. (forrás: Wikipédia)