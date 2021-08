Regisztrációs kampányt indít az Eurotrans Alapítvány a 2022-es magyarországi választásokra

A 2022-es magyarországi választásokon részt vehetnek a magyar állampolgársággal rendelkező romániai polgárok is, amennyiben személyi adataik aktualizálva vannak a nemzeti választási névjegyzékben.

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Az adatfrissítést követően akár online, akár az RMDSZ és az Eurotrans Alapítvány területi irodáiban, illetve az Alapítvány által szervezett kiszállásokon is regisztrálhatnak a választáson való részvételre a szavazni vágyók – tájékoztat közleményében az RMDSZ.

A jövő évi magyar országgyűlési választásokon részt vehet minden magyar állampolgársággal rendelkező személy, így a romániai magyarok is, ha személyi adataik naprakészen szerepelnek a választási névjegyzékben, és regisztrálnak a választásokra. Amennyiben valaki megházasodott, gyermeke született, esetleg elvált vagy haláleset történt a családban, nevet vagy lakcímet változtatott, állampolgári kötelessége jelezni a változásokat a magyar állam felé is.

„2021 első felében több mint 170 konzuli napot és 800 kiszállást szervezett az Eurotrans Alapítvány. A területi irodáinkban történő ügyintézést is figyelembe véve összesen mintegy 8000 honosítási kérelem érkezett be hozzánk” – összegezte Nagy Zoltán Levente, az Eurotrans Alapítvány elnöke. Hozzátette, amennyiben valaki szeretne részt venni a 2022-es választásokon, az adatfrissítést követően az Alapítvány területi irodáiban és kiszállásain is örömmel segítenek az Eurotrans munkatársai a regisztrációban.

Emellett a megszokott formában továbbra is igényelhető a magyar állampolgárság, a magyar személyi igazolvány, a magyar útlevél és a különböző családtámogatások, mint az anyasági támogatás vagy a Babakötvény. „Ha valaki még nem rendelkezik magyar állampolgársággal, de szeretne élni a szavazás lehetőségével, arra kérjük, igényelje mielőbb az állampolgárságot, hogy részt vehessen a választáson” – nyomatékosított az Alapítvány elnöke.

A magyarországi országgyűlési választások iránt érdeklődők ezen az oldalon is tájékozódhatnak az adatfrissítési és regisztrációs procedúrát illetően. Ugyanakkor a központi Eurotrans iroda is tájékoztatást nyújt az érdeklődők számára a 0800-420-111-es zöld számon és az info@eurotransalapitvany.ro e-mail címen.

Az Eurotrans Alapítvány munkatársai ingyenesen segítenek az iratcsomó összeállításában, a kérelmek kitöltésétől a fordítások elkészítéséig. A területi irodákban dolgozó kollégák meghatározott program szerint, előre meghirdetett helyszíneken végzik munkájukat, amelyekről előzetesen értesítik az adott települések lakosságát.

További információkat az alapítvány honlapján és Facebook-oldalán olvashatnak.