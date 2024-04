Országos takarítási napot kezdeményez Tánczos Barna szenátor

„Legyen minden évben szeptember harmadik szombatja országos takarítási nap – erről nyújt be kedden törvénytervezetet a parlamentben Tánczos Barna szenátor, az RMDSZ képviseletében.

Mint a szerkesztőségünknek elküldött RMDSZ-es közleményben olvasható, a kezdeményezés a civil szférából jön, több mint egy évtizedes hagyománya van világszerte, Romániában pedig a Let’s do It Romania! Egyesület már több mint 2 millió embert sikerült bevonjon az éves takarítási akcióiba.

Mint a tájékoztatásban írják, az RMDSZ szenátora környezetvédelmi miniszterként is prioritásként kezelte a tudatosítást és mentalitásválást.

– jelentette ki Tánczos Barna szenátor Bukarestben, a Let’s do It Romania! által szervezett takarítási akción és közös sajtótájékoztatón.

„Ellenzékből is ezt a szemléletet visszük tovább, és erre is gondolunk, amikor azt mondjuk, változást akarunk Brüsszelben. Ne a betarthatatlan korlátozások, büntetések és a gazdákat súlytó bürokratikus követelmények jelentsék a környezetvédelmet, hanem olyan programok, amelyekkel támogatjuk és segítjük a zöld átállást. Ezt kell képviselnünk, ezért kell továbbra is erős hangunk legyen itthon és az Unióban is” – hangsúlyozta Tánczos Barna.

Az országos takarítási napról szóló törvénytervezet előírja, hogy