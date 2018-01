Országos Egészségbiztosítási Pénztár: a háziorvosok több mint 60 százaléka aláírta a keretszerződés meghosszabbítását

A háziorvosok több mint 60 százaléka aláírta a keretszerződés meghosszabbításáról szóló okiratokat, jelentette be szerdán az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNAS) elnöke, Laurenţiu Mihai.

Illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Eddig a szerződések több mint 60 százalékát írták alá. Sokan vannak, akik nem voltak az országban, és most szeretnék aláírni. Keressük a törvényes megoldásokat. (...) Másrészt, mivel a tavalyi évre vonatkozó szerződés utolsó napjai szabadnapok voltak, keressük a megoldást, hogy aláírhassák a szerződéseket most is.

Szeretnék meggyőződni azonban, hogy törvényesen járunk el, ugyanis a hosszabbítást, az érvényes szerződés lejárta előtt kell megkötniük

– nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek az elnök.

HIRDETÉS

A háziorvosok ugyanakkor bejelentették, hogy

folytatják a tiltakozást, és nem írják alá az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral kötött keretszerződések meghosszabbítását, ugyanis elégedetlenek a keretösszeggel.

A Háziorvosok Országos Társaságának alelnöke, Sandra Alexiu Adalgiza szerdán azt nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek, hogy

a háziorvosoknak kevesebb mint fele írta alá a keretszerződés meghosszabbítását az egészségbiztosítási pénztárnál.