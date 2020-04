Nincs apelláta: csak a kézzel aláírt lakhelyelhagyási nyilatkozat érvényes

Ki kell tölteni, vagy kézzel le kell másolni és alá kell írni. A digitális aláírás érvénytelennek számít • Fotó: Gábos Albin

Nem április elsejei tréfa: a román hatóságok egyszerre két csapást mérnének azokra, akik mindössze részlegesen töltötték ki a saját felelősségre írt nyilatkozatukat, vagy számítógépes program segítségével írták alá. A szükségállapot idején hatályba lépett katonai rendeletek értelmében azon túlmenően, hogy

minden egyes nyilatkozatot érvénytelennek tekintenek, amelyet nem tintával vagy golyóstollal írtak alá, a minimális bírság értékét is kétezer lejre emelik.

Az első katonai rendelet megszületése óta a rendőrség mintegy 35 ezer személyt büntetett kihágásért, összesen több mint 10 millió eurónak megfelelő összegre.

Míg a szigorítást a társadalom nagy része elengedhetetlen lépésnek tartja, sokan nem értik, hogy a digitális technika korszakában miért kell ragaszkodni a papír alapú, és hagyományos módon aláírt nyilatkozatokhoz. Annál is inkább, mivel a kijárási tilalomhoz hasonló más fontos esetekben is el szokták fogadni az elektronikus aláírást. Arról nem beszélve, hogy nem csak a kereskedelmi bankokon, hanem az államkincstáron keresztül is a vállalatok akár milliós nagyságrendű tranzakciókat bonyolíthatnak az illetékesek elektronikus aláírásával.

A március 23-án foganatosított éjjeli, majd 25-étől napközben is kiterjesztett kijárási tilalom első napjaiban még érvényesnek tekintett digitális aláírás a lehető legegyszerűbb módon történt: a nyilatkozatot számítógépen kitöltő személy ujjával a telefonján, vagy egerével a számítógép képernyőjén „lerajzolta” a szignóját. Azonban az új intézkedés bevezetése nyomán

a lakhelyelhagyási nyilatkozatot vagy saját kézzel kell megírni, vagy az internetről letöltött legújabb típusú nyomtatványt kell kitölteni és aláírni.

Emberjogvédők a bírság kifizetésére, majd megóvására biztatnak



A napi több mint másfél millió eurós összbírság alapján emberjogvédő szervezetek és jogászok arra a következtetésre jutottak, hogy a hatóságok az államkasszán próbálnak segíteni a rendkívül nehéz időkben. Felmerült, hogy a katonai rendeletek különböző értelmezése a jogos büntetések mellett számos visszaélésre is alkalmat teremthetnek. A Romániai Szövetség az Emberi Jogok Védelmére – Helsinki Bizottság (APADOR-CH) honlapján részletesen és közérthetően mutatja be, miként kell megóvni egy általunk igazságtalannak vélt pénzbírság jegyzőkönyvét. Az emberjogvédők formanyomtatványt is közzétettek, amely szükség esetén használható. Az APADOR-CH ugyanakkor arra biztat minden érintett polgárt, hogy döntésétől függetlenül előbb a megadott 15 napos határidőn belül fizesse ki a minimális büntetés felét. A Cuculiș & Asociaţii ügyvédi iroda képviselői szerint egyértelmű, hogy a hatóságok túlreagálták a katonai rendeleteket. Az esetek többségében nem vizsgálták meg a körülményeket, és a maximális pénzbírsággal sújtották azokat is, akik jóhiszeműen jártak el, de valamilyen okból kifolyólag rosszul vagy hiányosan töltötték ki a kijáráskor használt nyilatkozatot. Adrian Cuculiș ügyvéd úgy véli, a napi 1,5 millió eurós bírságok egyértelműen arra utalnak, hogy az állami szervek számos esetben törvénytelenül és erkölcstelenül járnak el.