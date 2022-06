Nem csak akkor kellene orvoshoz fordulni, ha már nagy a baj

a lakosság nem jár szűrővizsgálatokra, sőt feleslegesnek tartja ezeket, mi több, orvoshoz is csak akkor fordul, ha nagy a baj, és ilyenkor rendszerint már késő.

A szűrővizsgálatok mellett jó lenne a rendszeres vércukorszintmérés, a kardiológiai vizsgálatokon való részvétel, illetve bizonyos időszakonként egy tüdőröntgen vagy egy hasi ultrahang is. További problémát jelent, hogy

már nálunk is egyre többen küzdenek túlsúllyal, rohamosan növekszik az elhízott gyerekek száma, illetve egyre gyakoribb az is, hogy már 20–30 éves korban kialakul a 2-es típusú cukorbetegség, ami 30–40 évvel ezelőtt ritkaságnak számított.

Mindez az egészségtelen életmódra vezethető vissza a szakorvos szerint. A legnagyobb gondot az előre feldolgozott élelmiszerek jelentik, amelyeket már gyermekkorban is fogyasztanak. A készételek, a fast food, az üdítők, pékáruk, édességek mind kerülendők lennének, mégis a többség ezeket részesíti előnyben a húsokkal és a zöldségekkel, gyümölcsökkel szemben.

Mindenképpen csökkenteni kellene a feldolgozott élelmiszerek bevitelét és az alkoholfogyasztást, a cigarettázást pedig mellőzni. A húsokat, zöldségeket és gyümölcsöket ideális esetben kisebb háztáji gazdaságokból vásárolni, ahol nincsenek vegyszerezve. Emellett a kenyérfogyasztást is vissza kellene fogni, ahogy a füstölt, zsíros húsok bevitelét is. Fontos továbbá a megfelelő folyadékbevitel, ami tiszta víz legyen

– sorolta Máté Beáta. Arra is kitért továbbá, hogy a rendszeres testmozgás is kulcsfontosságú lenne a megfelelő táplálkozás mellett. „Mindkettőt gyermekkorban kellene kialakítani, mert ezáltal az egészséges életmód végigkíséri az egész életet. Tudatosan kell tervezni, és a szűrővizsgálatok terén is ennek alapján kell eljárni, tehát ha tudjuk, hogy cukorbetegség vagy valamilyen daganatos betegség előfordult a családban, akkor már 30 évesen érdemes ellenőrizzük az állapotunkat, hogy ha bármi baj van, időben lépni lehessen” – húzta alá a szakorvos.

Nem csak az egyén felelőssége

Nyilván egyénenként is oda kell figyelnünk az életmódunkra, de az egészség nemcsak a betegség hiányát jelenti, hanem többek között a társadalmi jólét, a jó közérzet, a biztonságérzet és anyagi biztonság meglétet is. Éppen ezért az egyéni felelősség mellett a mindenkori kormányok szerepe is jelentős ebben a kérdésben – mutatott rá a téma egy másik vetületére Soós-Szabó Klára, a Hargita Megyei Háziorvosok Egyesületének elnöke. Mint kifejtette, a