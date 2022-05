Négynapos munkahét: álom vagy lehetőség?

Izland, Nagy-Britannia és Spanyolország ennek lehetőségét már biztosította, sőt kísérleti programokat is elindítottak. Izland élen jár a rövidebb munkahét bevezetésében, és tapasztalataik szerint nemhogy csökkent volna a termelékenység, hanem éppen ellenkezőleg, nőtt a munkavállalók hatékonysága. Legutóbb Belgium döntött arról, megteremti a lehetőségét annak, hogy a péntek is pihenőnap lehessen.

köztudott, hogy a legtöbb munkabaleset is akkor történik, amikor túlhajszolt a munkavégző, mert ha összegyűl a fáradtság, a stressz, az egyértelműen rányomja bélyegét a teljesítményre is.

A gyergyószentmiklósi székhelyű Tig-Rad System építőipari vállalat immár hetven alkalmazottja már több mint egy éve ebben a rendszerben dolgozik. Amint Bajkó Tibor cégvezető elmondta, 2021. március 15-én úgy kezdhették el a munkát a vállalat alkalmazottai, hogy tudták, a szokott nyolc helyett tíz órát kell dolgozniuk, de cserében kapnak egy plusz fizetett szabadnapot. „Ez egy megállapodás volt a munkavállalók képviseletével. Az ötlet onnan jött, hogy láttuk, az építőiparban nem idegen a tízórás munkaprogram, sokan ráadásul hétvégén kalákába járnak, vagy a cégen kívül vállalnak még munkát, amire sokszor rámegy a vasárnap is. Mi most úgy dolgozzuk le a munkatörvény által előírt heti kötelező munkaórákat, hogy négy napig tíz órát dolgozunk, tehát valójában a pénteket ledolgozzuk a többi hétköznap” – fejtette ki a cégvezető.

Jónak tartják munkavállalók is, és be is vált, ami onnan is látszik, hogy mi ezt úgy vezettük be, hogy azt mondtuk, ősszel, amikor jönnek a hidegek és a napok rövidebbek, akkor visszaállunk a régi munkarendre. A munkavállalók kérése azonban októberben az volt, hogy inkább dolgoznak sötétben is, csak hagyjuk meg a háromnapos hétvégét. Úgyhogy egy évnél régebb dolgozunk így már