Nagyon hideg lesz a hétvégén

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) előrejelzése szerint az ország déli felében pénteken és szombatra virradóan esni fog, szombaton és vasárnap pedig nyugaton és délnyugaton várható csapadékhullás – írja az Agerpres hírügynökség.

A hegyekben, főleg a Déli-Kárpátokban, 1500 méteres magasság fölött havazásra is lehet számítani, helyenként friss hóréteg képződik. A lehulló csapadék mennyisége meghaladja a 15-25 litert, a Bánságban és Olténiábanm pedig akár a 30-35 litert is négyzetméterenként. A Déli-Kárpátokban, a Bánság déli részén és a tengerparton 60-70 km/órás széllökések várhatók, a délkeleti, a déli országrészben és a többi hegyvidéki térségben időnként 45-60 km/órás sebességű légmozgás is lehetséges.